Schulhaus «Es ist ein schönes Zeichen»: So reagiert der Präsident des Schulrats Andwil-Arnegg auf die Unterstützung des Gossauer Parlaments für den Schulhaus-Neubau Die Stadt Gossau stellt der Schulgemeinde Andwil-Arnegg das Land für das geplante Schulhaus in Arnegg für einen symbolischen Franken pro Jahr im Baurecht zur Verfügung. Das freut Schulratspräsident Christoph Meier-Meier – und er verrät, wo die Planung derzeit steht.

Auf dieser Wiese soll das neue Schulhaus in Arnegg gebaut werden. Das letzte Wort haben die Schulbürgerinnen und Schulbürger. Bild: Ralph Ribi

Das Resultat war deutlich: Das Gossauer Stadtparlament hat am Dienstag einstimmig beschlossen, der Schulgemeinde Andwil-Arnegg das 18'600 Quadratmeter grosse Land für das geplante Schulhaus an der Weidstrasse in Arnegg im Baurecht zur Verfügung zu stellen. Dieses gehört der Stadt und liegt bereits in der richtigen Zone. Als Zeichen der Unterstützung wird ein symbolischer Jahreszins von einem Franken erhoben.

Damit verzichtet die Stadt auf Einnahmen von rund 102’500 Franken pro Jahr. Im November 2021 waren die Stimmberechtigten der Schulgemeinde Andwil-Arnegg der Empfehlung des Schulrates gefolgt und hatten sich für einen Schulhaus-Neubau in Arnegg ausgesprochen. Während der Debatte im Parlament wurde klar, dass das Projekt viel Unterstützung geniesst unter den Gossauer Parteien.

Ein Geschenk für Andwil?

Birgit Frei-Urscheler von der Mitte erinnerte daran, dass der Wunsch der Bevölkerung nach einem eigenen Schulhaus in Arnegg schon alt und aufgrund der Schülerzahlen «mehr als berechtigt» sei. Mit der Stilllegung des Schulhauses Otmar in Andwil eröffne sich nun die einmalige Möglichkeit, endlich ein Schulhaus in Arnegg zu bauen. Der jährliche Einnahmeverzicht sei als Standortbeitrag zu betrachten und «aus guten Gründen» zu akzeptieren.

Auch die Flig unterstützt das Vorhaben, wie Stefan Harder ausführte. Er konnte sich einen kleinen Seitenhieb aber nicht verkneifen: «Die Hälfte dieser Summe schenken wir eigentlich den Andwilern.» Würde man nicht auf die Einnahmen verzichten, müssten Gossau und Andwil die Rechnung zusammen begleichen. Harder betonte:

«Jetzt sind wir die grosszügigen Spender.»

Sandro Contratto (FDP) sagte, seine Partei sei erfreut, dass der nächste Meilenstein bei diesem Projekt nun genommen werden könne. «Wir sind froh, dass eine gute und breit abgestützte Lösung gefunden werden konnte.» Es sei höchste Zeit und ein wichtiges Signal für Arnegg, dass man auch dort zu einem Quartierschulhaus kommen könne.

Freude bei Schulratspräsident Meier-Meier

In die gleiche Kerbe schlug SVP-Parlamentarier Gallus Hälg: «Jetzt ist Arnegg am Zug.» Als Vertreter der Arnegger Bürgerschaft sei es ihm ein Anliegen, dass man gegenüber Gossau nicht ins Hintertreffen komme. Hier gehe es um ein wichtiges Grundbedürfnis, das durch eine Stadt abzudecken sei. Das Schulhaus Ebnet in Andwil platze aufgrund der hohen Schülerzahlen aus allen Nähten. Zudem werde Arnegg in Zukunft wachsen.

«Hier investieren wir in die Zukunft unserer Kinder und in den Ortsteil Arnegg.»

Schulpräsident Christoph Meier-Meier. Bild: Michel Canonica

Erfreut über den klaren Entscheid des Gossauer Parlaments zeigt sich Christoph Meier-Meier, Schulratspräsident der Schulgemeinde Andwil-Arnegg. Auf Anfrage sagt er: «Ich freue mich ausserordentlich darüber. Es ist ein schönes Zeichen an die Bevölkerung von Andwil und Arnegg, dass das Stadtparlament dieses Projekt so klar unterstützt.» Bei einem Nein hätte der Schulrat nochmals über die Bücher müssen, wie Meier sagt.

Ein Mehrzweckgebäude wird nun doch geplant

Die Planung für das neue Schulhaus schreitet derweil voran. Man habe neun Architekturbüros beauftragt, ihre Konzepte für den Neubau einzureichen. Im August werden sie dem Schulrat den Zwischenstand präsentieren. An der letzten Schulbürgerversammlung im April wurde dieser von der Bevölkerung beauftragt, nebst dem Schulhaus auch ein Mehrzweckgebäude mit Turnhalle und Aula einzuplanen.

Der Schulrat wollte aus Kostengründen ursprünglich darauf verzichten. Mittlerweile habe man an einem runden Tisch mit den Vereinen, der Dorfkorporation Arnegg und der Stadt Gossau die Bedürfnisse für die ausserschulische Nutzung des Mehrzweckgebäudes abgeklärt. «Die Nachfrage ist höher als gedacht», sagt Meier. Die vorhandene Hallenkapazität sei als zu klein bemängelt worden, schreibt der Schulrat Andwil-Arnegg in einer Mitteilung. Und weiter:

«Die verschiedenen Turn- und Sportvereine haben zunehmend Schwierigkeiten, nicht nur den zukünftigen, sondern schon den aktuellen Bedarf mit freien Turnhalleneinheiten abzudecken.»

Zudem fehle es auch an geeigneten Lokalitäten für die Chöre sowie Theater- und Gymnastikgruppen. Auch Sitzungszimmer beispielsweise für Vorstandssitzungen seien Mangelware. Man habe mittlerweile eine Auslegeordnung erstellt, sagt Meier. Dabei wurde auch die bereits bestehende lokale und regionale Infrastruktur mitberücksichtigt.

Die Ergebnisse seien in den laufenden Studienauftrag für das Schulhaus eingeflossen. Mit ersten Ergebnissen und Ideen rechnet der Schulrat gegen Ende Jahr. Das letzte Wort haben die Schulbürgerinnen und Schulbürger an einer Urnenabstimmung, die ungefähr in einem Jahr stattfinden soll.