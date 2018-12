St.Galler Oberstufenschüler speisen bald im Restaurant

Während die Mittagsbetreuung an der Primarschule seit 2008 flächendeckend angeboten wird, sind in den sechs städtischen Oberstufenschulhäusern bisher unterschiedliche Lösungen entstanden. Eine davon ist der Bürgliclub: Ein Mittagstisch, der in einer alten Liegenschaft neben dem Bürgli-Schulhaus Oberstufenschülern von der ersten bis dritten Klasse offen steht. An den Tischen im Speisesaal sitzen am Montagmittag 27 Jugendliche. Eine Zahl, die von Tag zu Tag nur leicht schwanke, sagt Son Le. Der 31-Jährige bekocht im Teilpensum die Buben und Mädchen, die ihr Essen an der Durchreiche selber fassen: Salat, Kartoffelgratin und Bratwurst-Rädli. Inklusive Aufenthalt kostet das Angebot 7.50 Franken pro Mittag und damit gleich viel wie jenes, das im Sommer an allen städtischen Oberstufen eingeführt wird.

Nach gut 20 Minuten am Tisch verschwinden die ersten Schüler wieder. Entweder in einen der Räume in der Wohnung, in denen es Tische für Hausaufgaben, Sofas zum Ausruhen oder Töggeli-Kästen, einen Billard- und Ping-Pong-Tisch zum Zeitvertreib gibt. Oder die Jugendlichen eilen zurück ins Klassenzimmer, da der Unterricht für viele schon um 12.45 Uhr beginnt. Wer eine Extra-Bewilligung der Eltern mitbringt – etwa für einen Bibliotheksbesuch – darf den Bürgliclub früher verlassen. Anderen ist das untersagt.

Die knapp bemessene Mittagszeit ist für manche Schüler auch der Grund, weshalb sie das Angebot des Bürgliclubs nutzen. Einer von ihnen ist Silas. Obschon er über Mittag nicht allein daheim wäre, lohnt sich der Weg ins Riethüsli kaum. Der Zwölfjährige besucht den Mittagstisch deshalb dreimal pro Woche.

Andjela, ebenfalls Erstklässlerin, ist am Mittag jeweils auf sich gestellt. Zwar komme sie gut damit zurecht, zu Hause Resten vom Vortag aufzuwärmen. Ihre Eltern hätten sie aber dazu überredet, wenigstens einmal pro Woche den Bürgliclub zu besuchen. Das Essen schmecke (fast) immer, sagt die 13-Jährige – und ihr gefalle, Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Im nächsten Semester, wenn auch ihr Stundenplan nur eine knappe Stunde Mittag vorsieht, wird sie mehrmals pro Woche hier essen.

Noch wird am Mittag nicht überall frisch für Oberstufenschüler gekocht. In der Blumenau steht den Jugendlichen ein Raum offen, in dem es Mikrowellengeräte, Geschirr und Besteck, einen Kühlschrank und einen Geschirrspüler gibt. Mitarbeitende des Hauswarteteams beaufsichtigen die Jugendlichen. Vergleichbare Angebote gibt es auch in den anderen Oberstufenschulhäusern, allerdings nicht überall unter Beaufsichtigung.

Mit der Vereinheitlichung wird sich das ändern. Von der Neuerung ausgenommen ist die Katholische Kantonssekundarschule Flade, obschon sie eine Vereinbarung mit der Stadt abgeschlossen hat und im nächsten Schuljahr bis zu 30 Prozent der städtischen Jugendlichen unterrichten wird. Die Schule bietet bereits heute einen betreuten Mittagstisch mit einem Menü für zehn Franken oder einer Mikrowelle zum Aufwärmen mitgebrachter Mahlzeiten an. (seh)