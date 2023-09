SCHULEN Nach den Turbulenzen im Frühling an St.Galler Schulen: Dienststelle prüft Co-Schulleitungen Der Stadtrat will weder die Schulorganisation SO07 anpassen, noch eine Schulleitung pro Schule einsetzen, schreibt er in seiner Antwort auf zwei Vorstösse. Dafür gesteht er Fehler in Zusammenhang mit der Kündigungswelle im Frühling ein.

Die städtischen Schulen neu organisieren? Nein, meint der Stadtrat. Sie seien den aktuellen Herausforderungen gewachsen. Bild: Tobias Garcia

Neue Kinder, neue Lehrpersonen, grosses anstrengendes Einleben an den St.Galler Schulen. Ein paar Wochen nach den langen Sommerferien scheinen die Turbulenzen weit weg, in denen sich drei Schulhäuser noch im Frühling befunden haben. Lieber optimistisch nach vorne statt zurückschauen. Im Parlament sind die vielen Kündigungen und allfällige deswegen nötige Korrekturen am Schulsystem an der nächsten Sitzung aber noch einmal Thema.

Der Stadtrat hat zwei Vorstösse zu den städtischen Schulen beantwortet. Die SVP wollte in ihrer Interpellation wissen, ob wegen der Probleme in den städtischen Schulen die Schulorganisation SO07 verbessert werden müsse.

Die Vorgeschichte

2007 hat St.Gallen nach dem Ja der Bevölkerung als erste Stadt in der Deutschschweiz den Schulrat abgeschafft und eine schlanke Organisation mit Direktion, Schulamt (Dienststelle Schule und Musik) und Schulleitungen eingeführt. Die Aussensicht bringen der pädagogische Beirat, die Rekurskommission und Elternforen ein. Man erhoffe sich von der SO07 mehr Fachkompetenz und Professionalisierung, hiess es damals. Die Schulleitungen bekamen in der Folge mehr Kompetenzen

2014 habe der Stadtrat ein positives Fazit zur SO07 gezogen, blickt er heute in seiner Antwort zurück. Die SO07 zeichne sich aus durch eine klare und professionelle Führung, kurze Entscheidungswege und klare Zuständigkeiten. Mit SO07 bestünden «geeignete Strukturen», damit die städtischen Schulen aktuelle und künftige Anforderungen sowie Erwartungen der Gesellschaft erfüllen könnten.

2017 organisierte St.Gallen auch die Kernverwaltung neu. Aus der Direktion Schule und Sport entstand die Direktion Bildung und Freizeit, die verkleinerte Dienststelle Schule und Musik ist seither für die städtische Schulen, Tagesbetreuung und Musikschule verantwortlich. Die Strukturen würden sich konsequent an den Kernaufgaben orientieren, ist zu lesen. Als Vorteile der neuen Organisation nennt der Stadtrat erhöhte Erneuerungsfähigkeit und Innovation.

Hohe Belastung keine Folge der Schulorganisation

«Die Schulen mussten schon immer Antworten und Lösungen für aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen finden», schreibt der Stadtrat. Als Beispiele listet er die Coronapandemie auf, die geflüchteten ukrainischen Kinder, Fachkräftemangel, die steigende Zahl an Schülerinnen und Schüler, die Zunahme an anspruchsvollen Kindern, die digitale Transformation. «Es ist verständlich, wenn Lehrpersonen, Schulleitungen und Bereichsleitungen dies als hohe Belastung erleben. Dies ist aber keine Folge der Schulorganisation.»

Die Aufgabenteilung zwischen Abteilungsleitern und Schulleitungen habe sich grundsätzlich bewährt, schreibt der Stadtrat. Den Schulleitungen obliege die pädagogische und organisatorische Führung ihrer Schuleinheit, die personelle Führung. «Sie sind verantwortlich für eine gute Schulqualität und Schulhauskultur.» Die Bereichsleitungen hingegen würden die Schulleitungen führen und insofern auf die betriebliche Führung Einfluss nehmen, «soweit bei der Umsetzung eine gesamtstädtische Koordination nötig ist». 2017 hat der Stadtrat die Direktion Schule und Sport reorganisiert. Sie heisst seither Direktion Bildung und Freizeit. Damals seien auch die Aufgaben der Bereichsleitungen geschärft worden.

Einige Kündigungen wären zu verhindern gewesen

Die vielen Kündigungen an zwei städtischen Schulen im Frühling und die Kündigung der Schulleiterin im ersten Jahr nach ihrer Wahl an einer dritten Schule machen nur eine kurze Passage in der sechsseitigen Antwort des Stadtrates aus. Diese hat es aber in sich. Erstmals gesteht der Stadtrat ein, dass Fehler unterlaufen sind.

Interne Abklärungen hätten ergeben, dass den «drei Fällen» längere Konflikte und Spannungen gemeinsam sei. Diese seien zu spät respektive zu wenig nachhaltig thematisiert, bearbeitet und gelöst worden seien.

«Es ist davon auszugehen, dass es mit einer frühzeitigen und sorgfältigen Situationsbeurteilung und entsprechenden Klärungen nicht zu einer so hohen Zahl an Kündigungen gekommen wäre.»

Bald Co-Schulleitungen?

Auch wegen der vergleichsweise vielen Kündigungen prüft die Dienststellenleitung Schule und Musik nun, ob sie Aufgaben und Führungsstruktur anpasse. Konkret geht es um die Einführung von Co-Leitungen für grosse Schuleinheiten, alternierende Mitarbeitergespräche und ergänzende Feedbacksysteme. «Ein Ziel der Abklärungen liegt darin, Konflikten und Spannungen früher und effektiver begegnen zu können», schreibt der Stadtrat. Wie können Bereichsleitungen die Schulleitungen enger und intensiver begleiten? Braucht es mehr Ressourcen und eine Pensenanpassung bei der Bereichsleitung Schulen? Auch diesen Fragen geht man nach.

Karin Winter-Dubs, Präsidentin der SVP-Fraktion, stellt die Antwort nur halb zufrieden. «Der Stadtrat hat gemerkt, dass ein Problem mit den Schulleitungen besteht. Darüber sind wir froh», sagt sie. Andererseits bemängelt sie, dass die Schulorganisation immer wieder angepasst, nie aber neu gedacht werde. Die städtischen Schulen bräuchten ein strategisches Gremium, fährt Winter-Dubs fort: «Wer ist das in St.Gallen? Der Stadtrat? Das Stadtparlament? Die Verwaltung? Der pädagogische Beirat, der sich nur ein paar Mal pro Jahr trifft? Da braucht es mehr Klarheit und neue Ideen.»

Keine Schulleitung pro Schulhaus

Wie gefordert Schulleiterinnen und Schulleiter gerade sind, weiss Marlene Bodenmann aus eigener Erfahrung. Sie ist SP-Politikerin, aber eben auch Schulleiterin ausserhalb der Stadt. Jedes Schulhaus habe seine eigene Kultur, entwickle sich unterschiedlich. Manchmal seien zwei Schulhäuser einfach nicht kompatibel. Und dann noch diese grossen, zu führenden Teams. Vor diesem Hintergrund erkundigte sie sich in einer einfachen Anfrage: Entspannt eine Schulleitung für jedes einzelne Schulhaus die Situation?

Nun liegt die Antwort vor. Der Stadtrat stimmt Bodenmann zu, dass die Führungsspannweite in den Schulen hoch ist. Aber: «Sie entspricht den Empfehlungen des Verbands der Kantonalen Volksschulträger und ist nicht ein spezifisches Problem der Stadt St.Gallen.»

Im Mai habe das Stadtparlament eine Berechnungsschlüssel für Stellen der Schulleitungen und Schulsekretariate beschlossen, hält der Stadtrat weiter fest. Per August bekamen die Schulleitungen 240 Stellenprozente mehr zugesprochen, die Sekretariate 30 Stellenprozente. Damit können die städtischen Schulen nun auf mehr oder weniger Arbeit wegen mehr oder weniger Schülerinnen und Schüler reagieren. «Der Stadtrat ist überzeugt, dass das zur Entlastung der Schulleitungen führt.»

Die Stadt zählt 14 Primarschuleinheiten und drei Oberstufeneinheiten. Neun dieser 17 Einheiten verfügen über je zwei Schulhäuser. Würde eine Schulleitung pro Schulhaus eingeführt, hätte St.Gallen neu 26 Schuleinheiten.

Kleine Schulen, besondere Herausforderungen

Der Stadtrat geht von Besoldungsmehrkosten von 500’000 Franken aus. Einerseits wegen zusätzlicher neuer Stellen, andererseits weil es weniger Schulleitungsvertretungen mit tieferem Lohn gebe, dafür mehr Schulleitungen mit höherem Lohn. Hinzukommen gemäss Stadtrat 200’000 Franken für die Anpassung der IT-Systeme. Auch könne der Schulraum nicht mehr gleich gut ausgelastet werden wie heute, «ein nicht bezifferbarer Mehraufwand».

Kleinere Schulen, besondere Herausforderungen, ist der Stadtrat zudem überzeugt. Das Leitungspensum sei oft zu klein, als dass die Schulleitung stets präsent sein könne. «Personelle Wechsel wirken sich in sehr kleinen Schulen stärker aus als in grossen Schulen», schreibt der Stadtrat weiter.

Und: Klassen- und Pensenplanung, beide weniger flexibel. «In den zehn kleinsten Schuleinheiten könnten keine regelmässigen und guten Klassengrössen garantiert werden.»

«Auch Burn-outs kosten»

Sie befürworte die Diskussion von Co-Schulleitungen sehr. Sie sei auch dankbar, dass die Sockelpensen für Schulleitungen und Sekretariate aufgestockt worden seien. «Das war dringend nötig», sagt SP-Stadtparlamentarierin Marlene Bodenmann. Was den Rest der stadträtlichen Antwort betreffe, sei sie enttäuscht. «Warum verharrt man immer in den gleichen Strukturen? Die Strukturen neu zu denken, wäre eine Chance»

Natürlich sei das mit Kosten verbunden, sagt Bodenmann. «Aber jedes Burn-out und jeder Stellenwechsel einer Lehrperson kostet die städtischen Schulen auch Geld.»