SCHULE Wegen Corona, Magendarminfekt und Grippe zu wenig Personal: Tagesbetreuung in St.Georgen geschlossen Berufstätige Eltern, die in St.Georgen wohnen, müssen sich gerade gut organisieren: Weil das Personal krank ist, fällt die Tagesbetreuung zwei Tage lang aus.

Weil viel Personal krank ist, können Familien in St.Georgen nicht auf die Tagesbetreuung zählen. Bild: Urs Bucher

Schule ja, Tagesbetreuung nein. Diese fällt wegen Krankheitsfällen beim Personal aus, wie Martin Annen, Leiter der Dienststelle Schule und Musik, auf Anfrage sagt. Corona, Magendarminfekt und Grippe würden umgehen.

«Eine ausserordentliche Situation, weil das Personal nicht gestaffelt, sondern gleichzeitig krank ist.»

In ländlichen Gemeinden springen dann auch mal Klassenassistentinnen ein oder die Frau des Schulabwarts. Es kommt vor, dass die Schulleiterin den Mittagstisch übernimmt. Natürlich aber unterscheiden sich die Tagesbetreuungen von Land und Stadt deutlich bezüglich Grösse. Trotzdem versuche man auch in St.Gallen mit unbürokratischen Lösungen zu überbrücken. «Momentan ist das Personal so knapp, dass das nicht möglich ist», sagt Annen. Er spricht von einer «angespannten Situation». An anderen Betreuungsstandorten präsentiere sich die Lage ähnlich wie in St.Georgen. Dass sich die Betreuungsstandorte gegenseitig aushelfen, sei aktuell ebenfalls nicht möglich.

Am Mittwoch informiert, am Donnerstag geschlossen

Donnerstags werden in der Tagesbetreuung Hebel 92 Kinder betreut, freitags 62. Aktuell arbeiten 16 Personen hier, Auszubildende, Küchenpersonal, Betreuungspersonal. Von den 16 Personen sind aktuell 11 krank und 5 sind arbeitsfähig. Bei diesen 5 Personen handelt es sich um 2 Auszubildende, 2 Betreuungsassistenzen und 1 Köchin.

In zwei Jahren Pandemie habe man nur einmal in einer Schule die Betreuung herunterfahren müssen auf Notbetreuung.

Martin Annen, Leiter der St. Galler Dienststelle Schule und Musik. Bild: Benjamin Manser

«Es ist in zwei Jahren das erste Mal, dass wir die Tagesbetreuung an einem Standort nicht halten können.»

Die Familien seien so früh wie möglich informiert worden, so Annen weiter. Am Mittwochmorgen um 8 Uhr erfuhren sie, dass sie am Donnerstag und Freitag auf sich alleine gestellt sein werden. Zwei anspruchsvolle Tage für manche Eltern, dem ist sich Annen bewusst. «Ich gehe aber davon aus, dass sie sich organisieren können. Wenn ein Kind krank ist, gelingt ihnen das auch», sagt er. Er spüre Verständnis, jedenfalls seien bisher keine Reklamationen eingegangen. «Es ist eine Ausnahme und kein Regelfall.»

Maskenpflicht wird erneut diskutiert

Corona ist nicht vorbei, wie die Fallzahlen zeigen. Denkt die Dienststelle Schule und Musik nun darüber nach, wie sie nächstes Mal eine Schliessung der Tagesbetreuung verhindern kann? Annen: «Wir befinden uns an allen Standorten mit dem Personal der Tagesbetreuung in Gesprächen. Wo sich die Lage zuspitzt, wird wieder Maske getragen.»

Das «Tagblatt» hat über eine Zuschrift von der Schliessung erfahren. «Ich denke, dass hier eine öffentliche Diskussion nötig wird, weil wir in den nächsten Wochen wohl immer mehr mit solchen Situationen konfrontiert sein werden», schreibt der Leser. Eva Crottogini (SP), Präsidentin der Bildungskommission des Stadtparlaments, sieht keinen Diskussionsbedarf: «Ich bin überzeugt, dass das Schulamt pragmatische Lösungen für diesen Fall gesucht, aber nicht gefunden hat.» Die Zuständigen hätten bestimmt ihr Bestmögliches versucht. Crottogini:

«Man kann kein Personal aus dem Köcher zaubern, wenn es nicht da ist.»

Braucht es ausgebildetes Personal für Minimalbetrieb?

Stadtparlamentarier Patrik Angehrn (Die Mitte), der in St.Georgen wohnt, hatte bisher stets das Gefühl, dass sich die Direktion Schule und Musik anstrenge, zumindest einen improvisierten Betrieb aufrechtzuerhalten. Diesen dürften Eltern auch erwarten. «Es braucht eine Minimalbetreuung für Kinder, deren Familien sich so kurzfristig nicht umorganisieren können», fordert er. Der Schuldirektion sei eine hohe Qualität in der Tagesbetreuung wichtig. «Sie setzt gut ausgebildetes Personal ein. Nur weil Fachpersonal ausfällt, darf man die Tagesbetreuung nicht schliessen. Es genügt, wenn für einmal auch unausgebildete Menschen mit Gespür für Kinder vor Ort sind», sagt Angehrn.

Eine betroffene Mutter schreibt, sie hätten wegen des Ausfalls einiges umplanen müssen.

«Wir haben zum Glück Freunde und Eltern von Kindergartengspänli, die unser Kind betreuen können.»

Alles halb so schlimm, wenn man das Kind selber frage. «Es findet die Abwechslung ganz toll.»