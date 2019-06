Schule Waldkirch fördert künftige Ingenieure In der Schweiz fehlt es an Ingenieur-Nachwuchs, und das massiv. Das Forscherlabor an der Schule Waldkirch soll gegensteuern. Ab sofort ist es nicht mehr nur ein Pilotprojekt. Roger Fuchs

Robotikkurse sind ein Angebot im ausserschulischen Forschungslabor von Waldkirch. (Bild: Hanspeter Schiess (22.9.2018))

Das sogenannte Forscherlabor in den Räumen des Oberstufenzentrums Bünt in Waldkirch soll langfristig bestehen bleiben. Die im letzten Jahr durchgeführten ausserschulischen Kurse, um bei jungen Menschen das Interesse an Natur und Technik zu wecken, fanden grossen Anklang. Diese Woche wurde das Labor eingeweiht. Man darf sich dieses allerdings nicht wie ein Chemielabor vorstellen. Es ist vielmehr ein virtuelles Gebilde. Je nach Kurs werden gemäss Schulleiter Raphael Frei die notwendigen Utensilien besorgt und Räume reserviert. Der neue Bienen-Kurs in diesem Jahr dürfte teils auch im Freien stattfinden.

Hintergrund der «Forscher-Wabe», wie es in Anlehnung an die Schule Waldkirch-Bernhardzell offiziell heisst, bildet das Legislaturziel des Schulrats zur Stärkung der mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächer. Im Fachjargon sind dies die «MINT-Fächer». «Gemäss einer Studie von Economiesuisse fehlen schweizweit pro Jahr 15 000 Ingenieure», so Raphael Frei. «Das Forscherlabor ist unser Beitrag, um gegenzusteuern.» Dabei gehe es nicht darum, dass jedes Jahr ein klar definierter Prozentsatz junger Leute in diese Berufsfelder einsteige. Sie sollen sich aber vom Virus für die Natur- und Technikgebiete anstecken lassen und dabei herausfinden können, wo ihre Leidenschaften für die berufliche Zukunft liegen.

Nicht dem Sponsoring verfallen

Zur Umsetzung des Labors wurde mit Roman Peterer eine Lehrperson als Projektleiter eingesetzt. Dieser hat in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen seines Schulpensums zwischen 3 bis 9 Prozent für die Stärkung der MINT-Fächer aufgewendet. Dass seitens der Schule gegenüber den Medien auf Sponsoren hingewiesen wird, bedeutet gemäss Raphael Frei nicht, dass das Gewerbe finanzielle Beiträge gesprochen hätte und die Schule dem Sponsoring verfallen wäre. Vielmehr ist die Unterstützung ideell. Es gehe darum, auf die wichtige Kooperation zwischen Schule, Gewerbe und Industrie hinzuweisen. Dass man bei künftigen Kursen auf ein gewisses Know-how-Sponsoring setzt und Fachleute aus Firmen in die Kursleitungen einbezieht, schliesst Frei hingegen nicht aus. Im Gegenteil: So könnte nebst der Lehrersicht die Sicht aus der Praxis einfliessen.

Durchaus könnte bei geweckten Interessen die Wirtschaft langfristig betrachtet von neuen Fachkräften profitieren. Dies glaubt man auch beim Gewerbe. «Der Weg mit dem Forscherlabor finde ich einen guten Ansatz», sagt Thomas Dörig, Präsident des Gewerbevereins Waldkirch-Bernhardzell.

Ausbau des Kursangebots

Klare Worte findet überdies Gian-Reto Zumstein, Inhaber eines Malergeschäfts: «Es gibt zu viele Studierte. Ich habe die Hoffnung, dass dank eines solchen Labors sich die einen oder anderen für eine Berufslehre entscheiden.» Überdies fänden die Kurse ausserhalb der Schulzeit statt und böten den Teilnehmenden eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Seit dieser Woche ist das Forscherlabor kein Pilotprojekt mehr, sondern fixer Bestandteil der Schule Waldkirch-Bernhardzell. Dies hat einen Ausbau der Kurse zur Folge. Wurden im vergangenen Jahr zwei angeboten, sind es in diesem Jahr bereits vier, wie Schulleiter Raphael Frei sagt. Robotik für Anfänger und Robotik für Fortgeschrittene. Dann der bereits erwähnte Bienenkurs und ein Angebot unter dem Titel «Metallbearbeitung − Weihnachtsdeko».

Die Vermutung, dass durch das Forscherlabor anderes ins Hintertreffen geraten könnte, verneint Frei: «Wir vernachlässigen die anderen Fächer und Projekte wie beispielsweise den Kontakt mit unserer Partnerschule in Genf nicht. Wir setzen einfach einen zusätzlichen Fokus.»