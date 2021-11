Schule «Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht»: Goldacher Oberstufe wartet immer noch auf ihre Laptops Die Oberstufe von Goldach soll digitaler werden. Das 2018 aufgegleiste Projekt sollte diesen Sommer in die Tat umgesetzt werden. Doch es gibt Lieferengpässe. Schülerinnen und Schüler erhalten ihre persönlichen Laptops voraussichtlich im Februar 2022.

Auch die ersten Klassen der Goldacher Oberstufe wollen digitaler arbeiten – doch sie müssen sich noch bis Februar gedulden. Bild: Gaëtan Bally/KEY

Alles war vorbereitet für den digitalen Umstieg an der Goldacher Oberstufe. Eigentlich hätten alle Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen ihre Convertibles erhalten sollen. Doch die Auslieferung der rund 130 Laptops, die auch als Tablet genutzt werden können, verzögert sich. «Corona und die daraus resultierenden Lieferengpässe haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt Schulpräsident Rolf Deubelbeiss. Trotzdem sieht er auch Positives: «Wir haben nun noch etwas mehr Zeit für die Vorbereitung und Lehrpersonen können noch letzte Detailfragen klären.»

Und vor kurzem erreichte die Schule eine positive Nachricht: Der Liefertermin für die Geräte der Schülerinnen und Schüler ist bekannt. «So können wir die Convertibles im Februar nach den Winterferien an die Jugendlichen abgeben.» Wann die Lieferung der rund 30 Geräte für die Lehrpersonen erfolgt, ist noch nicht bekannt.

Rolf Deubelbeiss, Schulpräsident Goldach. Bild: PD

Unterricht wird individueller

Doch auch so kann der digitale Unterricht beginnen, denn die Lehrpersonen haben bereits einen Desktop-PC. Dieser ist aber an den Bürotisch gebunden und passt noch nicht in das seit 2018 erarbeitete Konzept «mobil und persönlich». «Das hindert uns aber nicht an der Einführung», ist Schulleiter Elmar Hürlimann überzeugt. Die Schule besitzt schon einige mobile Geräte. Diese müssen von den Lehrkräften aber im Voraus reserviert werden, wenn sie in der Klasse damit arbeiten wollen. Das ist ein weiterer Grund, weshalb die Schule auf persönliche Geräte für alle setzt. Hürlimann sagt: «So können sie spontan benutzt werden, wenn sie im Unterricht sinnvoll sind.»

Auch der zunehmend individualisierte Unterricht spielt hier eine Rolle. So kann ein Schüler eine Recherche am Convertible machen, während eine Schülerin Matheaufgaben ohne das Gerät löst. Elmar Hürlimann sagt:

«Die neuen Erstklässer sind schon sehr versiert im Umgang mit der Technik.»

Wegen Corona hätten Schulen sowie Schülerinnen und Schüler einen grossen Schritt in Richtung Digitalisierung gemacht. «Das hätte sonst um einiges länger gedauert.» Auch merke man, dass der Lehrplan 21 zu greifen beginne.

Doch überschätzen ältere Personen die Fähigkeiten der Jugendlichen leicht. Deubelbeiss sagt:

«Nur weil man mit digitalen Medien aufgewachsen ist, heisst das noch lange nicht, dass man auch angemessen damit lernen und arbeiten kann.»

Hürlimann nennt ein Beispiel aus dem Schulalltag: «Die Jugendlichen und Kinder sind zwar sehr versiert im Umgang mit Apps und Programmen, die sie in der Freizeit brauchen. Aber sie sind oft überfordert mit digitalen Arbeitsabläufen.» Dies sei dann Teil des Informatikunterrichts und der Medienkunde.

Elmar Hürlimann, Schulleiter Goldach. Bild: PD

Die Einführung der Convertibles in Goldach findet bewusst gestaffelt statt. «So können wir dann für die nächsten ersten Klassen die Probleme evaluieren und ausmerzen», sagt Deubelbeiss. Der Lebenszyklus der Geräte belaufe sich je nach Nutzung auf etwa drei bis fünf Jahre. «Aus anderen Schulgemeinden hören wir, dass die Geräte zu einem grossen Teil von den Familien gekauft werden nach Abschluss der Oberstufe», sagt Hürlimann. Auch in Goldach besteht die Möglichkeit, nach der Oberstufe die Convertibles entweder zu einem reduzierten Preis der Schule abzukaufen oder zurückzugeben.

Informationsabend für Eltern zum Umgang mit dem Convertible

Nach der Einführung der Geräte soll es einen Elternabend geben. «Die Jugendlichen gestalten den Abend mit Workshops und zeigen ihren Eltern, wie sie die Convertibles einsetzen», sagt Hürlimann. Teil des Abends seien zudem Informationen, wie lange mit den Geräten gearbeitet werde und wie sie zu Hause eingesetzt werden können. Ein weiterer Vorteil ist etwa, wenn ein Kind krank ist und digital von zu Hause am Unterricht teilnehmen kann.

«Oberstes Ziel des ganzen Projekts ist die Vermittlung von Medienkompetenz. Die Schüler sollen einerseits lernen, die Geräte richtig zu nutzen. Andererseits sollen sie auch lernen, wann es Zeit ist diese auszuschalten und an die frische Luft zu gehen», so Deubelbeiss.