Schuldirektor will St.Galler Stadtpräsident werden: Markus Buschor bewirbt sich im Herbst um die Nachfolge von Thomas Scheitlin Eine Überraschung ist es nicht wirklich, er hat sein Interesse am Amt schon früher signalisiert: Der St.Galler Schuldirektor Markus Buschor will im Herbst nicht nur die Wiederwahl für eine dritte Amtszeit im Stadtrat schaffen, sondern auch Nachfolger von Stadtpräsident Thomas Scheitlin werden.

Schuldirektor Markus Buschor strebt das St.Galler Stadtpräsidium an. Bild: Ralph Ribi (8.6.2020)

Der parteilose Markus Buschor wurde 2012 für viele überraschend in die St.Galler Stadtregierung gewählt. Zu verdanken hatte er dies einer sehr speziellen Konstellation bei den Kandidaturen im zweiten Wahlgang: Die SP schickte eine Kandidatin und einen Kandidaten ins Rennen, obwohl absehbar war, dass sie höchstens einen der zwei noch nicht besetzten Sitze würde gewinnen können.

Wiederwahl 2016 problemlos geschafft

Bei den Erneuerungswahlen 2016 schaffte Markus Buschor seine Wiederwahl mit einem soliden Resultat. Bei den Erneuerungswahlen vom 27. September dieses Jahres steht nun seine zweite Bestätigung im Amt an. Sie dürfte kein Problem sein, obwohl Buschor aufgrund eines Dauerkrachs zwischen der Dienststelle «Schule und Musik» (ehemals Schulamt) und der städtischen Lehrervertretung als politischer Chef der Stadtschulen drei ziemlich strube Jahre hinter sich hat.

Die Wahlchancen von Markus Buschor fürs Stadtpräsidium sind schwerer einzuschätzen. Für die Nachfolge des auf Ende Jahr zurücktretenden Thomas Scheitlin bewerben sich neben ihm Maria Pappa von der SP und Mathias Gabathuler, der Rektor der Kanti am Brühl, der Stadtratssitz und Präsidium für die FDP verteidigen soll. Die beiden sind mit Sicherheit eine ernst zu nehmende Konkurrenz, für einen Parteilosen nicht zuletzt darum, weil hinter ihnen grosse, die Stadtpolitik prägende Parteien stehen.

1996 bis 2012 mit eigenem Architekturbüro in St.Gallen

Markus Buschor ist in St.Gallen geboren und in der Region aufgewachsen. In diesem Jahr – exakt am Samstag vor den städtischen Wahlen – wird er 59-jährig. Nach der Matura an der Kanti am Burggraben studierte er an der ETH Zürich Architektur. 1984 bis 2012 war er in Architekturbüros in St.Gallen tätig; 1996 bis 2012, also bis zu seinem Amtsantritt als Stadtrat, führte er sein eigenes Büro.

1996 bis 2012 engagierte sich Markus Buschor im Architekturforum Ostschweiz. Dabei machte er sich durch kritische Voten zur Arbeit der von SP-Frau Elisabeth Beéry geführten städtischen Bauverwaltung einen Namen. 2012 trat er auch ausdrücklich mit dem Ziel an, die Baudirektion zu übernehmen und die bauliche Stadtentwicklung in Schwung zu bringen. Entsprechend wurde der Parteilose von Privaten mit Interessen in diesem Bereich unterstützt. Dazu zählte Max Kriemler (Einstein, Akris).

Schuldirektor Markus Buschor (parteilos) und Baudirektorin Maria Pappa (SP) bei einer Sitzung des Stadtparlaments im Waaghaus: Die beiden sind im Herbst Konkurrenten ums St.Galler Stadtpräsidium. Bild: Urs Bucher (14.1.2020)

Die Baudirektion blieb Markus Buschor dann verwehrt: Der Stadtrat gab der mit ihm neu gewählten CVP-Frau Patrizia Adam diesbezüglich den Vortritt. Das verärgerte etliche Wählerinnen und Wählern, was sie teils im Dezember 2012 in hässigen Leserbriefen zum Ausdruck brachten. Nach der ersten Wiederwahl wurde die anstelle von Adam gewählte SP-Frau Maria Pappa Baudirektorin. Ganz freiwillig scheint der Verzicht von Buschor auf einen Wechsel auch diesmal nicht gewesen zu sein.