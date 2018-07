Das Schulamt Gossau hat ab November einen neuen Leiter Der Stadtrat hat den Nachfolger von Ruedi Steiner gewählt. Er arbeitet derzeit im Ausserrhodischen.

Michael Brasser. (Bild: sk)

Der Stadtrat hat die Nachfolge von Schulamtsleiter Ruedi Steiner geregelt, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt. Der neue Leiter heisst Michael Brasser und ist derzeit Berufsberater in Ausserrhoden, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 47-Jährige ist ausgebildeter Sekundarlehrer, hatte nach mehreren Jahren Lehrtätigkeit aber auch Stellen im Personalwesen in der Privatwirtschaft und bei der öffentlichen Hand inne. Er werde seine Stelle im November antreten, wodurch er von seinem Vorgänger eingearbeitet werden könne. (sk/jw)