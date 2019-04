Schützengarten feiert Geburtstag: Am Samstag wird auf dem Brauerei-Areal gefeiert Die älteste noch existierende Brauerei der Schweiz wird heuer 240 Jahre alt. Deshalb lädt die Brauerei Schützengarten am Samstag auf ihrem Areal in St.Gallen zu einer grossen öffentlichen Geburtstagsfeier ein. Auf dem Programm stehen Aktivitäten und Überraschungen rund ums Bier. Christoph Renn

Am Samstag können Besucherinnen und Besucher des Schützengarten-Fests direkt erleben, wie Bier entsteht. (Bild: Urs Bucher - 21. April 2016)

240 Jahre: So lange gibt es die Brauerei Schützengarten schon. Im Sommer 1779 wurden im Wirtshaus des Schiessstandes am Platztor am Stadtrand die ersten Biere gebraut. Heute ist Schützengarten die älteste Brauerei der Schweiz. Zum offiziellen Geburtstag morgen Samstag lädt sie die Bevölkerung zum Fest ein.

Das Brauerei-Areal wird zur Festhütte

Das 240. wird auf dem Brauerei-Areal an der St.-Jakob-Strasse 37 in St.Gallen mit einem Tag der offenen Tür und einem Brauerei-Fäscht gefeiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Party startet um 10.45 Uhr mit dem Einschellen durch die Silvester-Treichler Märstetten. Danach folgen im grossen Fäscht-Zelt, in der Fäscht-Garage und an der Craftbier-Bar bis 22 Uhr verschiedene Überraschungen.

Von 11 bis 16 Uhr besteht für Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, auf dem Brauerei-Rundgang einen Blick hinter die Kulissen von Schützengarten zu werfen. Dabei wollen die Verantwortlichen zeigen, wie moderne Brauprozesse aussehen – von den Rohstoffen bis zu den fertigen Bieren. Im grossen Jakob-Saal laden die Biersommeliers von Schützengarten zudem zur Degustation der eigenen Bierkreationen ein.

Die Brauerei wartet an der Geburtstagsparty auch mit Angeboten für Kinder auf. So gibt es am Samstag im Schüga-Areal ein Kinderparadies samt Erlebnispark.

Vom Schiessstand zur modernen Brauerei

Die Geschichte von Schützengarten geht zu den Wurzlen der Textilstadt St.Gallen zurück. Als die Brauerei gegründet wurde, exportierte St.Gallen in erster Linie Leinwand. Die Handelsstadt verfügte über ein dichtes Beziehungsnetz mit ganz Europa. In diesem St.Gallen vor der französischen Revolution stand auf dem Areal der heutigen Brauerei der Schiessstand der «Schützengesellschaft vor dem Platztor».

Johann Ulrich ­Tobler kaufte diese Liegenschaft am 23. August 1779 und richtete in der zum Schiessstand gehörenden Wirtschaft eine Brauerei ein. Damit war der Grundstein gelegt. Und damit ist auch der Name erklärt. Nach wirtschaftlich schwierigen Jahren und dem Ende des nationalen Bierkartells vor 28 Jahren hat sich die Brauerei Schützengarten auf dem Markt etabliert. Heute verfügt sie über eine der modernsten Produktions- und Abfüllanlagen Europas, wie es in der Mitteilung zum Fest vom Samstag heisst.

Zum Brauerei-Fäscht