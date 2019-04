Schüler zur Rorschacher Stapi-Wahl: «Ob der Stadtpräsident dick oder dünn ist, ist mir egal» Autobahnanschluss? Den Lohn des Stadtpräsidenten kürzen? Steuern rauf, oder doch lieber runter? Stehen sonst im Wahlkampf um das Rorschacher Stadtpräsidium politische Inhalte im Fokus, lässt das Tagblatt diesmal die Jüngsten Rorschacher zu Wort kommen: Zehn Viertklässler des Pestalozzi-Schulhauses erzählen, wie sie sich einen Stadtpräsidenten vorstellen und was sie von diesem erwarten. Text: Marco CappellariBilder: Rahel Jenny Egger

Wer wird Nachfolger von Thomas Müller? Stadtpräsidenten-Kandidaten (von links) Röbi Raths (FDP), Guido Etterlin (SP) und Beat Looser (parteifrei). Jetzt kommen die Kleinsten zu Wort. (Bild: Urs Bucher)

Wahlkampf in der Hafenstadt: Erstmals seit 2003 erhält Rorschach einen neuen Stadtpräsidenten. Die Bevölkerung wählt am 19. Mai einen Nachfolger für den langjährigen Amtsinhaber Thomas Müller (SVP). Zur Auswahl steht nebst Stadtrat und Schulpräsident Guido Etterlin (SP) und Thals Gemeindepräsident Robert Raths (FDP) auch der parteifreie Beat Looser, der sich kurz vor Schluss der Anmeldefrist überraschend ebenfalls zur Wahl gestellt hat.

Während es im Wahlkampf normalerweise um politische Grundsatz- und Detailfragen geht, Positionen und Ansichten diskutiert werden, kommen heute für einmal die jüngsten Rorschacherinnen und Rorschacher zu Wort. Zehn Viertklässler des Pestalozzi-Schulhauses erzählen, wie sie sich einen Stadtpräsidenten oder eine Stadtpräsidentin vorstellen, was sie von diesem erwarten und welche Wünsche sie an ihn haben. Dabei zeigt sich, die Primarschüler verstehen mehr von Politik, als einige erwarten.

Ahmet Ernez, 9: Vom neuen Stadtpräsidenten wünsche ich mir, dass er dafür sorgt, dass wir keinen Dreck mehr im Wasser haben. Er sollte nicht frech sein und aus Kleinigkeiten keine grosse Sache machen. An Rorschach gefällt mir, dass es sicher ist. Ich spiele gerne beim Pestalozzi-Schulhaus oder vor meinem Zuhause. Der Stadtpräsident soll schauen, dass alles gut bleibt.

Leon Laub, 10: Den neuen Stadtpräsidenten stelle ich mir als einen Mann mit kurzen Haaren und eher gross vor. Er sollte ungefähr 40 Jahre alt sein. Wenn es eine Frau wäre, wäre das kein Problem für mich. Für Rorschach wünsche ich mir mehr Fussgängerstreifen und Spielplätze in der Stadt. Hier beim Pestalozzi-Schulhaus fehlt beispielsweise eine Rutschbahn.

Alena Beqiraj, 10: Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Stadtpräsident ein grosser Mann im Anzug und mit braunen Haaren ist. Es könnte aber auch eine Frau sein. Das Alter ist mir nicht wichtig. Rorschach gefällt mir gut, besonders das Museum und der See, wo man spazieren kann. Der Stadtpräsident oder die Stadtpräsidentin sollte die Stadt gut im Griff haben.

Lejla Nuhija, 10: Ich erwarte, dass der Stadtpräsident lieb, lustig und cool ist. Er sollte auf Tiere und den See aufpassen. Ich sehe in der Rolle eher eine Frau, ein Mann wäre auch in Ordnung. Die Person sollte um die 30 sein. Sie sollte stets wissen, was in Rorschach passiert und dort helfen, wo nötig. Ich wünsche mir einen Spielplatz, dass der See sauber bleibt und keine Tierquälerei.

Adem Talha, 12: Ich wünsche mir neue Spielplätze für Rorschach. Der neue Stadtpräsident sollte ein friedlicher Mensch sein, Streit vermeiden, seine Arbeit erledigen und aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Mir ist wichtig, dass der Stadtpräsident für Sicherheit sorgt und gegen Gewalt vorgeht. Ich wünsche mir, dass er seine Arbeit gut macht.

Melisa Shala, 10: Ich finde, ein Stadtpräsident braucht Erfahrung, deshalb stelle ich mir einen vierzigjährigen Mann mit Schnurrbart vor. Meistens sind es Männer, eigentlich könnte es aber auch eine Frau sein. Mir ist wichtig, dass sich die Person um die Stadt kümmert und mit den Leuten diskutiert, um gute Lösungen zu finden.

Vico Gentina, 9: In meiner Vorstellung ist der Rorschacher Stadtpräsident ein etwa vierzigjähriger Mann, der einen schwarzen Anzug trägt und in einer guten Wohnung lebt. 40 scheint mir ein gutes Alter. Mir ist es egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich bin zufrieden mit Rorschach und mir gefällt es gut hier. In meiner Freizeit spiele ich gerne am Mariaberg.

Amina Pilica, 10: Der Stadtpräsident sollte bei der Arbeit einen Anzug tragen, braune Haare haben und nicht zu alt sein. Das kann sowohl ein Mann als auch eine Frau sein. Ich wünsche mir, dass es in Rorschach wenig Abgase von Autos und Fabriken gibt. Der Stadtpräsident sollte andere Menschen verstehen, zusammenhalten und nicht alles alleine machen.

Chiara Deane, 10: Wenn ich an den Stadtpräsidenten denke, sehe ich einen Mann mit schwarzem Haar und Schnurrbart. Aber auch mit einer Frau hätte ich keine Probleme. In dem Fall stelle ich mir eine blonde Frau vor. Mir gefällt es, dass es in Rorschach viele Sehenswürdigkeiten gibt, etwa das Museum im Kornhaus, das Würth Haus oder der Bodensee.

Fiona Huwyler, 10: Ob der Stadtpräsident dick oder dünn ist, ist mir egal. Er sollte aber jung, nett und cool sein. Das kann eine Frau oder ein Mann sein. Für Rorschach würde ich mir einen kleinen Zoo wünschen und dass es keine Umweltverschmutzung gibt. Ausserdem sollte der Stadtpräsident anderen zuhören können, wenn diese gute Ideen haben.