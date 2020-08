Schranke rauf oder runter? Einige Einkaufszentren in der Stadt St.Gallen müssen Parkgebühren verlangen, andere nicht – Warum eigentlich?

Die Pflicht zur «Bewirtschaftung der Parkplätze» basiert auf dem kantonalen Massnahmenplan Luftreinhaltung, der in der heutigen Form seit 1998 gültig ist. Um die Ziele des Massnahmeplans einzuhalten – Schadstoffwerte in der Luft zu senken –, wurden unter anderem Gratisparkplätze aufgehoben und die Anzahl Parkplätze in den Innenstädten begrenzt. Seither müssen Betreiber von Anlagen mit vielen Nutzern wie etwa Einkaufszentren Parkgebühren eintreiben und den Anschluss an den öffentlichen Verkehr anstreben. Die Einnahmen fliessen in den öffentlichen Verkehr. Die Gemeinden setzen die Massnahmen durch. Die Stadt St.Gallen legt die Gebühren in einem Reglement fest und kontrolliert die Betreiber «mehrmals wöchentlich». (dar)