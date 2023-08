Schottenfest in Abtwil Die nächsten Appowila Highland Games finden im Frühling 2025 statt: Das steckt dahinter Die Appowila Highland Games wurden mehrfach verschoben. Jetzt steht der Termin für die nächste Ausgabe fest. Klar ist auch: Die Highland Games in Abtwil sollen wieder kleiner werden.

2025 sollen in Abtwil wieder Baumstämme fliegen – die Disziplin ist und bleibt fester Bestandteil der Appowila Highland Games. Bild: Hanspeter Schiess (1.9.2019)

Jetzt ist klar, wann die nächsten Appowila Highland Games in Abtwil stattfinden werden: vom 23. bis 25. Mai 2025. Das schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.

Schottlandfans müssen sich also noch rund 21 Monate gedulden, bis der Anlass auf die Wiese zwischen Oberstufenzentrum Mühlizelg und Feuerwehrdepot zurückkehrt. Die letzten Highland Games fanden 2019 statt. Ein voller Erfolg, wie der damalige Appowila-Präsident Martin Tschirren sagte.

Highland Games sollen wieder kleiner werden

Seither hat sich einiges getan. Die Appowila Highland Games hätten 2021 wieder regulär stattfinden sollen. Aufgrund der Pandemie wurden sie erst auf Herbst 2022 und dann auf Herbst 2023 verschoben. Nun also Frühling 2025. Dann soll der Anlass für Schottlandliebhaberinnen und -liebhaber wieder stattfinden.

Dazu heisst es in der Mitteilung, nach der Pandemie sei die Sponsorensuche erschwert und die Prioritäten bei Helferinnen und Helfern hätten sich verändert. Zudem seien «Optimierungen an der Struktur der Highland Games» nötig geworden. Die Zeit bis 2025 erlaube es, den Event optimal vorzubereiten.

In diversen Sitzungen und Workshops sei über die Zukunft der schottischen Spiele diskutiert worden. Ziel sei es, die Spiele wieder einen Schritt zu verkleinern, ohne an Qualität zu verlieren. Gespräche mit Gemeinde, Kanton sowie den Besitzern des Geländes seien bereits geführt worden. Der Verein habe für den Anlass grünes Licht erhalten.

Die Vorbereitungen seien im Gange. Es gebe viele Ideen. Details werden aber explizit nicht verraten. Nur so viel: Der Fokus liege nach wie vor klar auf den schottischen Highland Games mit Baumstammwerfen, umrahmt von einem musikalischen und kulinarischen Angebot sowie einem Programm «für grosse und kleine Mittelalterfreunde».

Neuer Termin wegen Irish Open Air und Jahrmarkt

Auch die Verschiebung der Games vom Herbst in den Frühling hat einen Grund. So kreuze sich der Termin der Appowila Highland Games nicht mehr mit dem Irish Open Air Toggenburg. Zudem ergebe sich eine grössere zeitliche Distanz zum Abtwiler Jahrmarkt, der jeweils Ende August stattfindet und an dem vier Dorfvereine involviert seien. «Auch uns ist es nach wie vor ein grosses Anliegen, die Vereine in unsere Appowila Highland Games einzubeziehen.»

Im Hintergrund hat der Verein sein OK-Präsidium umorganisiert. Neu teilen sich drei Personen die Aufgaben: Vereinspräsident Marcel Buob, Thomas Linzberger als Chef Infrastruktur und Daniel Wirth, Verantwortlicher PR und Sponsoring. (pd/mha)