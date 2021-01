Schneeräumung Goldach legt wegen der Schneemassen eine Nachtschicht ein: Es ist erst die dritte in den vergangenen 21 Jahren Die Neuschneemengen der vergangenen drei Tage konnten von den Werkhofmitarbeitern der Region Rorschach nicht mehr bewältigt werden. Trottoirs blieben daher teilweise unpassierbar. In Goldach werden die wichtigsten Gehwege deshalb in der Nacht auf Samstag geräumt.

Auch die Schulstrasse wird samt Trottoir geräumt. Bild: Rudolf Hirtl

Pflüge schieben Schnee von Trottoirs auf die Strasse. Von dort wird er mit an Traktoren befestigten Schneefräsen auf Lastwagen der Gerschwiler AG befördert. Mitarbeiter vom Werkhof der Gemeinde und des Transportunternehmers entfernen mit Schaufeln, was doch noch liegen bleibt. Andere regeln den Verkehr, denn die jeweiligen Strassen werden während der nächtlichen Schneeräumungsarbeiten in Goldach gesperrt.

In der Nacht weniger Probleme mit Autos und Passanten

Mittendrin beobachtet und organisiert Hansruedi Geser die Arbeiten. «Es ist in meiner Zeit in Goldach erst das dritte Mal, dass wir Schnee in diesem Ausmass während der Nacht wegräumen», sagt der Leiter des Werkhofes. Die Strassen zu räumen sei in der Regel kein Problem, doch die Gehwege von Schnee zu befreien sei am Tag aufgrund von Verkehr und Passanten doch ziemlich nervenaufreibend. «In der Nacht können wir um einiges speditiver und auch ungestörter arbeiten», sagt Geser, welcher der Goldacher Unterhaltsequipe seit 21 Jahren vorsteht.

Den Dorfkern von Goldach werden die Menschen am Samstagmorgen vom Schnee geräumt vorfinden. Bild: Rudolf Hirtl

Angekündigter Neuschnee spielt keine Rolle

Bei der Entscheidung, die Trottoirs in der Nacht zu räumen, habe der für Sonntag angekündigte Neuschnee keine Rolle gespielt. «Es ist wichtig, dass die Leute die Gehwege möglichst rasch wieder gefahrlos benutzen können.» Was die Räumungsequipe in der Nacht nicht schafft, nimmt sie nach einer kurzen Pause am Samstagnachmittag in die Hand.