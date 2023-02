Schmudo Die St.Galler Fasnacht ist zurück – und startet stimmungsvoll beim Vadian-Denkmal Am Schmutzigen Donnerstag, kurz nach 6 Uhr, haben die Guggen im St.Galler Stadtzentrum die St.Galler Fasnacht eröffnet. Die Stimmung war dank der zahlreich aufmarschierten Gruppen und Schlachtenbummler, aber auch aufgrund des idealen Wetters durchs Band gut.

Mit dem Agugge vom Donnerstagmorgen an der unteren Neugasse ist die St.Galler Stadtfasnacht 2023 eröffnet. Bild: Reto Voneschen

Im Februar 2020, kurz vor dem Start der Coronapandemie, hat die St.Galler Stadtfasnacht das bisher letzte Mal regulär stattgefunden. 2021 fiel sie vollständig dem Virus zum Opfer, 2022 wurde sie wenigstens in einer Lightversion mit vielen Abstrichen durchgeführt. In diesem Jahr nun sind die närrischen Tage in alter Pracht zurück. Bereits das Agugge vom Donnerstagmorgen konnte sich auch im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie sehen lassen.

Acht oder neun Guggen starteten gemeinsam und ausdauernd mit dem üblichen frühmorgendlichen Monsterkonzert in ihre fünfte Jahreszeit. Mit dabei waren rund 100 Schlachtenbummlerinnen und Schlachtenbummler, darunter auch eine fantasievoll maskierte Schulklasse aus dem Westen der Stadt. Angetan vom Gebotenen zeigte sich am Rand des Agugge der gut gelaunte Fasnachtspräsident Bruno Bischof. Der Start sei jedenfalls schon einmal geglückt, stellte er befriedigt fest.

Gassen- und Beizenfasnacht im Stadtzentrum

Am Schmutzigen Donnerstag steht jetzt im Stadtzentrum die Gassen- und Beizenfasnacht mit Guggen und Schnitzelbänklern auf dem Programm. Den Höhepunkt dürfte der Festtrubel heute am frühen Abend erreichen. Weitere Höhepunkte der St.Galler Stadtfasnacht sind der Verschuss des 48. Ehren-Födlebürgers (Föbüs) am Samstag, 20 Uhr, in der Marktgasse sowie der Umzug vom Sonntag, ab 14 Uhr, mit drei Dutzend Gruppen auf der Achse Vadianstrasse, Multergasse, Bären- und Marktplatz.

Ehren-Födlebürgerin im Dienst: Föbine und Stadtpolizistin Géraldine Brot mit Donat Kuratli von der Riethüsli-Gugge und zwei Kollegen mit fasnächtlich passender Kopfbedeckung. Bild: Reto Voneschen

Neu wird auf dem Bärenplatz vom Donnerstag bis Sonntag ein Schminkzelt Kindern (gratis) und Erwachsenen (gegen einen Unkostenbeitrag) zur Verfügung stehen. Nicht geführt wird in diesem Jahr – aus wirtschaftlichen Gründen – die Fasnachtsbeiz unter dem Waaghaus. Damit entfällt für einmal auch der Unterhaltungsabend der Föbinen und Föbüs. Sie wollen sich aber für nächstes Jahr eine neue Lösung für den beliebten Anlass einfallen lassen.

Maskenbälle und Kinderfasnacht in den Quartieren

Ab Freitagabend verlagert sich das St.Galler Fasnachtsgeschehen teilweise in die Quartiere. Am Freitag, ab 17 Uhr, findet das alljährliche Glühwein-Wunder am Linder-Brunnen im Linsebühl statt. Am gleichen Abend, ab 20 Uhr, ist Maskenball im Kreuz-Saal in Winkeln. Am Samstagnachmittag warten Winkeln, Bruggen, Halden und Neudorf mit der Kinderfasnacht auf. Am Samstag, ab 20 Uhr, steht der 25. Ohren-Ball in der Turnhalle Engelwies in Bruggen auf dem Programm.

Am Sonntagnachmittag ist im Stadtzentrum einerseits der grosse Umzug unterwegs, anderseits spielen aber auch die Guggen auf der Bühne in der unteren Neugasse sowie vor dem Waaghaus. Ausklingen wird die Fasnacht in der St.Galler Innenstadt am Dienstag: Neben den Guggen sind erneut die Schnitzelbänklerinnen und Schnitzelbänkler an der Beizenfasnacht unterwegs. Details zum Programm finden sich im Internetauftritt der Fasnachtsgesellschaft.