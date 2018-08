Schlussspurt beim Autobahnknoten Buriet. Kommende Woche läuft der Verkehr wieder Heute Nacht wird im Buriet in Thal der Deckbelag eingebracht. Schon bald ist die Strasse unter der Autobahnbrücke wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Auch bei der Sanierung der A1 gehen die Arbeiten dem Ende zu.

Rudolf Hirtl

Beinahe täglich ändert sich die Verkehrsführung bei der Autobahnschlaufe im Buriet. Rote Hilfsmarkierungen und Lichtsignale bringen etwas Ordnung in das Chaos. Stecken gebliebene Lastwagen und Autofahrer, die auf der falschen Spur unterwegs sind, zeugen davon, dass so mancher Fahrzeuglenker etwas überfordert ist. Seit Mai 2016 wird an der «Absenkung Burietstrasse» gebaut. Dabei wird die Fahrbahn, die unter der Autobahnbrücke durchführt, tiefer gelegt. Dies, weil es sich um eine stark befahrene Schwerverkehrsroute handelt, deren Durchfahrtshöhe mit 4,20 Metern für heutige Verhältnisse knapp bemessen ist. Mit der Absenkung wird die Standardhöhe von 4,80 Metern erreicht.

Ab Mitte Oktober rollt der Verkehr auf beiden Seiten

Nun zeichnet sich ein Ende der Bauarbeiten ab. In diesen Minuten wird bei der Absenkung der zweite und abschliessende Deckbelag eingebracht. Laut Silvan von Wartburg, Sprecher der Astra-Filiale in Winterthur, werden am Freritag auf dem neuen Belag die Vormarkierungen angebracht.

Der abschliessende Deckbelag wird heute Nacht eingebaut. (Bild: Rudolf Hirtl)

In der kommenden Woche folgen dann die definitiven Markierungen. Ausserdem werden die provisorischen Lichtsignalanlagen entfernt. Von Wartburg rechnet damit, dass die Fahrbahnen unter der Brücke im Laufe der kommenden Woche für den Verkehr zur Gänze freigegeben werden. Einzelne, kleinere Abschlussarbeiten würden den Verkehr nicht mehr behindern.

Parallel zur Absenkung läuft weiterhin die Generalsanierung der rund acht Kilometer langen vierspurigen Autobahn zwischen Rheineck und St. Margrethen. Auch dort dürfen sich Verkehrsteilnehmer über ein baldiges Ende der Einschränkungen freuen. Der Astra-Sprecher geht davon aus, dass die Autobahn ab Mitte September in Richtung Chur keine Beeinträchtigungen mehr haben wird. Ab Mitte Oktober sei die A1 in diesem Bereich wieder zur Gänze befahrbar.