Staads schiefer Sportplatz wird im kommenden Jahr saniert Die Gemeinde Thal plant die nächsten Schritte für die Sanierung des Fussballplatzes Bützel. Da der Rasen auf ehemaligem Sumpfgebiet gebaut ist, ist der Platz schräg. Lisa Wickart

Noch kann man auf dem Hauptspielfeld Bützel Fussball spielen. Sobald die Sanierungsarbeiten beginnen, wird er gesperrt. Bild: Lisa Wickart

Die Sanierung des Fussballplatzes Bützel in Thal geht in die nächste Phase über. Gemäss Gemeindeschreiber Christoph Giger wird in den nächsten Wochen ein Vorprojekt erarbeitet, um die nötigen Arbeiten zu planen und diese dem Budget von 800000 Franken anzupassen.

«Dafür haben wir das Büro Fässler Freiraumplanung in Wil ausgewählt», sagt Giger. Nachdem das Vorprojekt fertig sei, werden die Gemeinde die notwendigen Arbeiten öffentlich ausschreiben.

Früher ein Sumpfgebiet

Im Vordergrund stehe eine Terrainanpassung, um den Niveauunterschied auf dem Platz auszugleichen. Bisher lag die Mitte des Platzes ungefähr 1,5 Meter höher als die Ecken. Bevor auf der Wiese am Bützel ein Fussballplatz entstand, war die Fläche gemäss Giger ein Sumpfgebiet: «Als aus dem Gebiet ein Fussballplatz wurde, haben die Erbauer den Untergrund zu wenig stabil ausgebaut.»

Dies soll gemäss Giger in der geplanten Sanierung behoben werden. Zusätzlich geplant seien die Erneuerung der Beleuchtung und der Entwässerung sowie weitere kleinere Anpassungen, damit der Platz die Anforderungen des Schweizerischen Fussballverbandes erfülle.

Eine genaue Zeitplanung für die Sanierung steht gemäss Giger noch nicht. Bis der Rasen fertig sei, könne es noch eine Weile dauern. Er sagt:

«Wir rechnen damit, dass die Sanierungen erst 2020 starten.»

Bis zu den Bauarbeiten könne auf dem Platz weiterhin Fussball gespielt werden. Erst wenn die Sanierung beginne, werde der Platz gesperrt.

Naturrasen ist günstiger

Anders als beispielsweise die Gemeinde Tübach, wo aufgrund des Kunstrasens Granulat und Mikroplastik in nahe gelegenen Gewässern gefunden wurden, setzt Thal für das Hauptspielfeld auf Naturrasen. Grund dafür sei in erster Linie nicht die Umwelt: «Es ist eine Kostenfrage», sagt Giger. Mit Natur- anstatt Kunstrasen könne die Gemeinde die Kosten tiefer halten. Zudem sei auf dem Hauptspielfeld schon immer Naturrasen gewesen, weshalb die Gemeinde dies so belassen wolle. Ganz auf Kunstrasen wird in Thal jedoch nicht verzichtet: Neben dem Hauptspielfeld steht zusätzlich ein Fussballfeld mit Kunstrasen, jedoch ohne Granulat.

Das Problem des schiefen Fussballplatzes ist der Gemeindeverwaltung Thal schon lange bekannt. Aufgrund von «anderen, dringenderen Projekten» sei die Sanierung immer wieder aufgeschoben worden. Im Frühjahr 2019 hat der Gemeinderat von zwei Fachbüros verschiedene Offerten für die notwendigen Arbeiten auf dem Hauptspielfeld erstellen lassen. Gestützt auf diese Vorabklärungen plante der Rat einen Betrag von 800000 Franken für die Sanierung ein. An der Bürgerversammlung im März diesen Jahres haben die Thalerinnen und Thaler mit dem Budget 2019 schliesslich auch der Sanierung des Platzes zugestimmt.