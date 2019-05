Sauerei durch Abfallsünder im Naturschutzgebiet am Alten Rhein

Plattform lässt Besucher Vögel und Fische am Alten Rhein beobachten

Der Naturschutzverein Am Alten Rhein hat sich seit längerer Zeit mit einer Beobachtungsplattform für Vögel und Fische am Fluss auseinandergesetzt. Die Bauplanung im Naturschutzgebiet war aufwendig. Am Samstag wird die Plattform eingeweiht.