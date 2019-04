Sauerei an Rorschacher Entsorgungsstelle stösst Anwohnern sauer auf Immer wieder wird in Rorschach Glas ausserhalb der erlaubten Zeiten entsorgt, Aluminium landet im Altglascontainer und Privatmüll im öffentlichen Eimer. Bei Anwohnern sorgt solch ein Verhalten für rote Köpfe. Rahel Jenny Egger

Trotz der vom Werkhof aufgestellten Tafel wird Glas noch immer ausserhalb der Entsorgungszeiten eingeworfen. (Bild: Rahel Jenny Egger)

«Bitte an Sonn- und Feiertagen sowie nachts von 20 bis 7 Uhr kein Glas in den Container werfen!» heisst es auf einer Tafel vor den Altglascontainern an der Promenadenstrasse in Rorschach. Trotzdem werden die Anwohner regelmässig geweckt vom Klirren der Glasflaschen, die nachts eingeworfen werden.

Mehrmals haben sie sich beim Werkhof gemeldet, erzählt eine Anwohnerin, die sich beim «Tagblatt» gemeldet hat. Die Stadt hat daraufhin gehandelt und die erwähnte Tafel aufgestellt – ohne Erfolg.

Nebst dem Einwerfen von Glas ausserhalb der legalen Zeiten, wird Aluminiummüll in Säcken deponiert oder gar in die Altglascontainer geworfen. Auch der öffentliche Abfalleimer wird zur illegalen Entsorgung von Privatmüll missbraucht. Eine Anwohnerin sagt:

«Man kann die Leute direkt ansprechen, aber es hilft nichts»

Bilder, welche die Frau gemacht hat, zeigen Privatmüll im überfüllten Abfallkübel und auf dem Boden. Neben den Glascontainern wurden Säcke mit Aluminium und anderem Abfall abgestellt. Kein schönes Bild. Es sei aber vor allem der Krach in der Nacht und an Ruhetagen, der den Betroffenen zu schaffen mache.

Problematik ist nicht bekannt

Stadtschreiber Marcel Aeple führt aus, dass der Stadtkanzlei diese Problematik bislang nicht mitgeteilt wurde. An mangelnden Entsorgungsstellen liege es nicht. Es gebe genügend Möglichkeiten, den Abfall auf legale Art und Weise loszuwerden.

Auch wenn die illegale Entsorgung von Abfall sogar zu einer Anzeige führen kann, kämpfen viele Gemeinden mit ähnlichen Problemen. Sie appellieren an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger und hoffen, dass in Zukunft mehr Rücksicht genommen wird.