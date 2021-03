Sargans Strolchenfahrt: 17-Jähriger entwendet ein Auto und landet damit in einem Bach Am Sonntagabend hat ein Jugendlicher in Sargans ein Auto entwendet. Bei seiner Fahrt kam er von der Strasse ab und fiel in einem Bach. Der Lenker und sein 16-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Ein 17-Jähriger landete mit einem entwendeten Auto im Bach. Bild: PD

(pd) Am Sonntagabend entwendete ein 17-jähriger Jugendlicher ein Auto und fuhr vom Pfadiheim St.Oswald in Richtung Sargans, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Bei einer Verzweigung kam das Auto von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und stürzte in den Bach.

Der 17-Jährige und der 16-jährige Beifahrer sind unverletzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, gingen die beiden zu Fuss weg. Nach kurzer Fahndung traf die Polizei die Jugendlichen an. Wie es weiter in der Mitteilung heisst, beurteilte die Polizei den 17-jährigen Lenker als fahrunfähig. Die Jugendanwaltschaft verfügt bei ihm eine Blut- und Urinprobe.

Das Auto musste abgeschleppt werden. Es stellte sich zudem heraus, dass die Kontrollschilder als gestohlen gemeldet sind. Die beiden Jugendlichen werden bei der zuständigen Jugendanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Der Sachschaden wird auf 4500 Franken geschätzt.