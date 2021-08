Sanierung Neue Garderoben, ein aufgefrischtes Restaurant und ein Golfsimulator: Das plant die Migros Ostschweiz beim Golfpark in Waldkirch Die Migros Ostschweiz hat ein Baugesuch für die Modernisierung und Erweiterung des Clubhauses eingereicht. Zudem werden die Garderoben erneuert. Die Bauarbeiten sollen in der Winterpause stattfinden. Die Eröffnung ist für März 2022 vorgesehen.

Mit einem Cheminée in der Mitte: So soll das Restaurant Golfpark ab Frühling 2022 aussehen. Bild: PD

(pd/mbu) Seit über 20 Jahren schon werden in Waldkirch die Golfschläger geschwungen. Der Golfpark, der von der Migros Ostschweiz betrieben wird, wurde im Jahr 2000 eröffnet. Und er erfreue sich seither wachsender Beliebtheit, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung: Neben diversen externen Gästen würden über 1200 Clubmitglieder regelmässig das Golfspiel auf der 36-Loch-Anlage geniessen. Während der Platz 2008 um neun Loch erweitert wurde, besteht das Clubhaus mit Restaurant seit über 20 Jahren in derselben Form.

Verschiedene Teile der Infrastruktur sind gemäss Medienmitteilung sanierungsbedürftig, dazu gehören insbesondere die sanitären Anlagen und Garderoben im Untergeschoss. «Die Migros Ostschweiz will deren Instandsetzung nutzen, um das Angebot im Golfpark-Restaurant künftig noch attraktiver zu gestalten.» Sie hat deshalb bei der Gemeinde Waldkirch ein Baugesuch für die Modernisierung und Erweiterung des Clubhauses eingereicht.

80 bis 90 Prozent des Stroms selber produzieren

Der gesamte Gastraum des Restaurants wird modernisiert und aufgefrischt. Ein Cheminée in der Mitte des Raums soll künftig für «viel Charme und Wohlfühlatmosphäre» sorgen. Durch das Schaffen eines neuen Sitzungszimmers erhalte der Golfpark zudem mehr Flexibilität als Gastgeber für diverse Events. Vorgesehen ist weiter ein Anbau auf der Ostseite des bestehenden Gebäudes. In diesem wird ein Golfsimulator untergebracht. Dieser ermögliche Trainings auch bei Witterungsbedingungen, die kein Spiel auf dem Platz zulassen, schreibt die Migros Ostschweiz.

Im Jahr 2008 wurde der Golfplatz um neun Loch erweitert. Bild: Benjamin Manser (16. Juli 2015)

Die bestehende Ölheizung werde durch eine moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe-Anlage und einen neuen Warmwasserspeicher ersetzt. Auf den Dächern des Clubhauses sowie des Werkhofes sind zudem Fotovoltaikanlagen geplant. So könne der Golfpark künftig 80 bis 90 Prozent des benötigten Stroms selbst produzieren. Die Migros plant die Bauarbeiten während der Winterpause. Das modernisierte Clubhaus soll pünktlich zum Saisonstart im März 2022 eröffnet werden.