Sanierung Das Goldacher Rathaus erstrahlt nach einer sanften Renovation in neuem Glanz Das über 100-jährige Goldacher Gemeindehaus wurde in den vergangenen Monaten saniert. Für rund eine Million Franken gab es unter anderem neue Möbel und Teppiche sowie frische Farbe.

Von hier aus werden die Geschicke der Gemeinde geleitet: das Goldacher Rathaus. PD

Alte Möbel, verblasste Farben, beschädigte Fassade: Das Goldacher Rathaus hatte in den vergangenen Jahren schon bessere Tage erlebt. Nach einer sanften Renovierung erstrahlt das Gebäude, das in den Jahren 1914/1915 erbaut wurde, nun aber wieder in neuem Glanz.

In den meisten Büros wurde seit drei Jahrzehnten nichts mehr gemacht. Mehr als 30 Jahre Abnutzung hätten am und im Rathaus ihre Spuren hinterlassen, heisst es im aktuellen «Wellenbrecher». Der Verputz der Aussenfassade war an einigen Stellen aufgeplatzt, die Farben verblasst und verschmutzt. Innen zeigten die Teppiche «langsam aber sicher» Zerfallserscheinungen. Die Wände wurden grau und die Möbel waren vielerorts ein Flickwerk aus zusammengewürfelten Einzelteilen.

Heute zeige sich das Rathaus wieder als das, was es eigentlich immer gewesen sei, heisst es weiter: Ein stolzer Bau, der zu Recht unter Denkmalschutz stehe und die Gemeinde Goldach würdig repräsentiere.

Neue Möbel und mehr Sicherheit

Um das Gemeindehaus wieder auf Vordermann zu bringen, wurden in den vergangenen Monaten unter anderem die Fassade sowie die Innenwände frisch gestrichen, neue Teppiche verlegt und alle Möbel ersetzt. Das alte Mobiliar und die Teppiche stammten noch aus den frühen 1990er-Jahren. Die neuen Büros seien durchwegs modern und böten allen 35 Angestellten optimale Arbeitsbedingungen, schreibt die Gemeinde.

Neue Möbel, neue Teppiche, neue Farbe: Die renovierten Büros sind nun moderner. PD

Auch konnte für die Mitarbeitenden der Sozialhilfe die Sicherheit durch den Einbau eines geschlossenen Schalters erhöht werden. Zuvor gab es nur Einzelbüros und keine Fluchtmöglichkeiten, falls eine Beratung eskaliere. Es handle sich um eine vorsorgliche Massnahme, sagt Goldachs Gemeindeschreiber Richard Falk.

«Wir hatten bisher zum Glück noch keine unmittelbaren Bedrohungssituationen bei der Sozialhilfe.»

Mitarbeitende wechselten vorübergehend ins Homeoffice

Die Sanierung sei ohne grössere Probleme verlaufen, sagt Falk. «Es war aber Flexibilität von Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden nötig.» Da die Arbeiten während des laufenden Betriebs erfolgten, musste Abteilung um Abteilung erneuert werden.

Richard Falk, Gemeindeschreiber Goldach. PD

«Die betreffenden Mitarbeitenden wechselten jeweils vorübergehend ins Homeoffice oder in ein Provisorium in einem ehemaligen Archivraum im Untergeschoss.» Dadurch verteilten sich die Bauarbeiten auf mehrere Monate vom Frühjahr bis in den Herbst.

Die Renovation des Rathauses kostete die Gemeinde Goldach rund eine Million Franken. Der Gemeinderat hatte die entsprechenden Kredite im Budget 2020 beantragt.