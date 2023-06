Sandspektakel Sandskulpturen-Festival in Rorschach braucht Hilfe: Es fehlen Unterkünfte für die Künstlerteams – auch Carver aus Russland kommen an den Bodensee Das 24. Internationale Sandskultpturen-Festival in Rorschach steht unter dem Motto «Rain does no harm, Regen schadet nicht». Passender könnte das Thema aufgrund der weltweit immer öfter vorkommenden Wetterextreme kaum gewählt werden. Russische Künstler werden vom Festival nicht ausgeschlossen.

Urs Koller, Leiter des Sandskulpturen-Festivals, beim Sandzwischenlager auf dem Feldmühle-Areal in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Festivalgründer Urs Koller kniet vor einem der Sandhaufen nieder, nimmt etwas davon in seine rechte Hand, drückt den Sand zusammen und lässt ihn dann durch die Finger rieseln. Er ist zufrieden: Der Sand ist sauber, das wenige Gras kann man leicht entfernen. Auf dem Feldmühle-Areal liegen 350 Tonnen Festivalsand vom vergangenen Jahr. Für das vom 21. August bis 10. September dauernde Festival wird er auf die Arionwiese gebracht.

Wie im Jahr davor, war der von der Grob Kies AG in Lichtensteig gesponserte Sand mit 18 Lastwagenfahrten vom Toggenburg an den Bodensee gefahren worden. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen keine dauerhafte Lösung. Deshalb suchte der Festivalleiter erfolgreich nach einem Zwischenlager. Er zeigt sich denn auch dankbar, dass er den Sand vergangenes Jahr mit Erlaubnis der Steiner Investment Foundation und der Privera AG aufs ehemalige Feldmühle-Areal in Rorschach bringen durfte. Koller: «Dies ist nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes sinnvoll, die Lastwagenfahrten sind für das Festival auf lange Sicht schlicht nicht finanzierbar.»

Auch Teams aus Russland kommen nach Rorschach

Gebaut wird dieses Jahr nach der künstlerischen Vorgabe «Rain does no harm, Regen schadet nicht». Das Thema trägt auch etwas Ironie in sich, räumt Urs Koller ein. «Leute fragen mich immer wieder, ob Regen für die Skulpturen ein Problem sei. Wäre das so, sage ich dann, so hätte ich das Festival ja nach jedem Regen abbrechen müssen. Also nein, wenn es nicht stürmt und hagelt, ist das Nass vom Himmel kein Problem für die Sandskulpturen.»

Bei Kindern besonders beliebt ist jeweils der grosse Sandhaufen zum Spielen. Bild: Michel Canonica

Er sei jedenfalls schon sehr gespannt darauf, wie die Teams das Thema umsetzen werden. Wer es ans Festival schaffen will, muss nicht nur die Technik für den Umgang mit dem diffizilen Material beherrschen, er muss das Thema auch künstlerisch ansprechend umsetzen. Welche acht bis zehn Teams im August an der südlichsten Bucht des Bodensees Kunstwerke aus Sand erstellen werden, entscheidet Urs Koller in den nächsten Tagen aufgrund der Skizzen, welche die Künstlerinnen und Künstler zusammen mit der Anmeldung eingereicht haben. Klar ist, auch Künstlerinnen und Künstler aus Russland werden in Rorschach zu Gast sein. «Die Russen haben scheu angefragt, ob sie überhaupt kommen dürfen. Für mich ist das keine Frage, alle Menschen sind gleich. Dass ihr Land nun Krieg führt, dafür können sie nichts», sagt Urs Koller.

Weder Food Trucks noch anderer Rambazamba

Überhaupt, sagt Koller, sei das Festival ein Ort des Friedens. Das Ambiente so nah am Wasser und das familiäre Miteinander der Künstlerinnen und Künstler würden dem Anlass einen geradezu liebevollen Charakter verleihen. Publikum und Teams schätzten es, dass die Idylle des Festivals weder durch Food Trucks noch anderen Rambazamba gestört werde.

Die fertigen Teile der Skulptur werden mit Buchleim besprayt. Dieser hat keinen Einfluss auf die Statik, schützt aber die Oberfläche vor Witterungseinflüssen. Bild: Michel Canonica (August 2021)

«Der Anlass ist nicht kommerziell ausgerichtet und so soll es auch bleiben. Das Festival hier am See hat seinen eigenen Zauber. In den ersten neun Jahren konnten es die Künstlerinnen und Künstler kaum fassen, dass wir keinen Zaun aufgestellt haben. Sie glaubten nicht, dass die Kunstwerke auch nur eine Nacht überleben würden», so Koller. Mittlerweile habe sich das ja leider geändert. Seit einige Kunstwerke zerstört worden seien, müsse auch das Festival einen Schutzzaun aufstellen. Ausserdem würde der Skulpturengarten nachts vom Judoclub Tadashi Goldach bewacht.

Es fehlt an geeigneten Schlafplätzen

Fix eingeladen ist jeweils der Vorjahressieger. 2022 waren dies Inese Valtere (Litauen) und Donatas Mockus (Lettland) mit ihrer Skulptur «Isaac Newton». Ihre Skulptur stellt den Wissenschafter Newton dar, wie er die Gravitation entdeckt hat, als ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist.

Die Siegerskulptur 2023 von Inese Valtere und Donatas Mockus. Bild: zvg

Inese Valtere und Donatas Mockus dürfen im Bad Horn logieren. Wo die restlichen Teams schlafen werden, ist noch mit einem grossen Fragezeichen versehen. Urs Koller ist zwar dankbar für die breite Unterstützung des Festivals durch Sponsoren und Gönner, aber dennoch tut sich ein grosses Problem für das Festival auf, denn es mangelt an Übernachtungsmöglichkeiten für die Künstlerinnen und Künstler.

Dringend gesucht sind daher Appartements oder Zimmer mit eigenem Zugang und separaten Bad. «Die Künstlerinnen und Künstler sind den ganzen Tag unter Leuten. Daher sind sie froh, wenn sie abends etwas Privatsphäre haben», sagt Urs Koller. Wer helfen kann, meldet sich auf info@sandskulpturen.ch oder Telefon 079 215 03 68.