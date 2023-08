Sandskulpturen Sand für Skulpturenfestival ist da: Acht internationale Teams bauen zum Thema «Rain does no harm, Regen schadet nicht» Am Montag haben Lastwagen rund 345 Tonnen Sand für das 24. internationale Sandskulpturen-Festival auf die Arionwiese gebracht. Ab Samstag können acht Team eine Woche lang dabei beobachtet werden, wie sie das von Festivalleiter Urs Koller vorgegebene künstlerische Thema umsetzen.

Knapp 350 Tonnen Sand werden auf die Arionwiese gebracht. Bild: Rudolf Hirtl

Daniela Bleiker lenkt am Montagnachmittag den tonnenschweren Vierachser der Gerschwiler AG mit viel Gefühl über die schmale Uferpromenade in Rorschach. Zentimeterarbeit ist nötig, damit sie die Fracht an Lampen, Bänken und Mauern vorbei, sicher zur Arionwiese bringt. Dort leert sie an jedem der Bauplätze einige Tonnen leicht lehmigen Sand aus. Gesamthaft verwandeln Zweierteams aus acht Nationen ab kommenden Samstag über 340 Tonnen Sand in jene filigranen Kunstwerke, die seit 23 Jahren Massen an Besucherinnen und Besuchern ans westliche Seeufer locken. Allein für das grösste Kunstwerk werden 45 Tonnen benötigt.

Der Sand stammt von der Grob Kies AG im Lichtensteig und wurde bereits im Vorjahr mit 18 Lastwagenfahrten vom Toggenburg an den Bodensee gefahren. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen wurde er nach dem Ende des Festivals auf das Feldmühle-Areal gebracht und dort zwischengelagert. «Ich musste einen Tag jäten und bis zu drei Meter lange Wurzeln von kleinen Eichelbäumchen entfernen, um ihn wieder sauber zu kriegen», sagt Urs Koller mit einem Schmunzeln und ergänzt, dass von den ursprünglich 350 Tonnen Sand durch die Lagerung und Umschichtung ein geringer Teil verloren ginge. Der Sand habe den Winter aber gut überstanden, sei sauber und für das Festival bestens geeignet.

Ein Gefühl der Selbstverständlichkeit

Als der Sand aufs Festivalgelände gebracht wird, regnet es in Strömen und das Grollen von nahen Gewittern ist zu hören. Das Sandskulpturenfestival selbst dürfte aber bei prächtigem, sommerlichen Wetter über die Bühne gehen, denn die Wetteraussichten sind sehr gut.

Urs Koller, Initiant und Leiter des Festivals in Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Die Vorfreude ist nicht nur beim Initianten des Anlasses zu spüren. «Wenn der August näherkommt, werde ich auf der Strasse von zahlreichen Leuten auf das Festival angesprochen. Viele können es kaum erwarten, um den Künstlerinnen und Künstlern über die Schultern schauen zu können. Es ist wunderbar, dass das Festival diesen grossen Stellenwert in der weiteren Region Rorschach hat und die Menschen es in ihr Herz geschlossen haben», so Urs Koller.

Es ist verblüffend, was die Teams aus Sand formen. Bild: Rudolf Hirtl (14. 8. 2015)

Urs Koller ist denn auch dankbar für die breite Unterstützung des Festivals durch Sponsoren und Gönner, aber dennoch tut sich nach und nach ein Problem für das Festival auf. Der Anlass ist aus dem Rorschacher Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken und übt eine Anziehungskraft weit über die Stadt hinaus aus. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren ein Gefühl der Selbstverständlichkeit eingeschlichen. Es ist mittlerweile «völlig normal», dass dieser aussergewöhnliche Anlass in Rorschach stattfindet. Gerne wird dabei vergessen, welch immenser Aufwand dahintersteckt. So ist es dieses Jahr das erste Mal nicht gelungen, genügend Übernachtungsmöglichkeiten für die Künstlerinnen und Künstler zu finden. Urs Koller muss daher einen Teil davon bei sich zu Hause beherbergen.

Ukrainische und russische Künstler am Festival

Der Anlass ist nicht kommerziell ausgerichtet, die Eintrittspreise für den Skulpturen-Garten sind moderat, und so soll es auch bleiben. Aus Sicht des Veranstalters und des ehrenamtlich arbeitenden Teams ist also zu hoffen, dass die Bereitschaft, das Festival zu unterstützen, nicht weiter abflacht, damit es noch länger Bestand haben kann.

Die 16 teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler haben Urs Koller mit ihren eingereichten Präsentationen überzeugt. «Das Publikum kann sich auf spannende und qualitativ hochstehende Umsetzung mit dem anspruchsvollen Material Sand freuen», zeigt sich der Festivalleiter überzeugt. Fix eingeladen ist jeweils der Vorjahressieger. 2022 waren dies Inese Valtere (Litauen) und Donatas Mockus (Lettland) mit ihrer Skulptur «Isaac Newton». Ihre Skulptur stellt den Wissenschafter Newton dar, wie er die Gravitation entdeckt hat, als ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist.

Aufwendig ist auch die Instandhaltung der alten Bauwagen. Bild: Rudolf Hirtl

Ein Comeback auf der Arionwiese feiert nach sechs Jahren Pause die Ukrainerin Aleksandra Lutovinova. Im Gegensatz zum Vorjahr ist dieses Mal auch ein russisches Team am Start. «Der schreckliche Krieg darf und soll hier keine Rolle spielen», sagt Urs Koller. Er ist guter Dinge, dass es zwischen den Teams zu keinen Spannungen kommen wird und er hofft, dass auch von Seiten des Publikums keine Ressentiments vorkommen. Wir dürfen den Groll gegen Putin und den Krieg nicht auf die Menschen projizieren.