VANDALISMUS Empörung am Bodensee: Frau setzt Hund auf Rorschacher Sandskulptur – und veröffentlicht ein Bild davon auf Facebook An den Sandskulpturen in Rorschach kommt es seit Jahren immer wieder zu mehr oder weniger kleinen Beschädigungen. Ein besonders bizarrer Fall von Vandalismus verärgerte kürzlich die Facebook-Community – und Urs Koller, den künstlerischen Leiter des Festivals.

Urs Koller, der Initiator des Festivals, ärgert sich über Vandalismus-Fälle. Bild: Rudolf Hirtl

Noch bis am Sonntag ziehen die Rorschacher Sandskulpturen auch diesen Sommer die Blicke der Strandpromenierenden auf sich. Eine hohe, aber leider auch äusserst heikle Kunst: Beschädigt werden die fragilen Werke nur allzu leicht – besonders natürlich, wenn dies durch mutwillige Einflüsse von aussen geschieht.

Facebook-Userin setzt Hund auf Skulptur

In den letzten Tagen hat etwa ein Bild von einem Hund, der von der Besitzerin kurzum auf eine der Skulpturen gesetzt wurde, einiges Aufsehen in einer Rorschacher Facebook-Gruppe erregt. Aufsehen – und Ärger: Die Mitglieder der Gruppe ‹Du bisch vo Rorschach wenn …› hatten für solche Spässe nämlich nur wenig Verständnis übrig und kritisierten die Benutzerin scharf, worauf das Bild kurz darauf wieder verschwand. Ob von der Userin selbst oder vom Administrator der Gruppe gelöscht, ist nicht bekannt.

«Absolute Frechheit für das Gemeinwohl»

Eine ähnliche Haltung nimmt Urs Koller, künstlerischer Leiter des Sandskulpturenfestivals, auf Anfrage ein: «Eine absolute Frechheit» sei es, so Koller, «ein derart blödes Foto auf Kosten des Gemeinwohls» zu stellen. Er habe von diesem Fall nichts gewusst, doch an zwei Skulpturen seien ihm in den letzten Tagen tatsächlich Spuren von Beschädigungen aufgefallen.

Koller weiss von mehreren früheren Akten von Vandalismus zu berichten: Im Jahr 2000 bereits habe ein stolzer Elternteil den Filius gnädig auf der damaligen Siegerskulptur, einem Nilpferd aus Sand, reiten lassen – die Skulptur sei dabei zwar nicht ganz zerstört, aber doch gefährlich beschädigt worden.

In den letzten Jahren habe es ausserdem Fälle von nächtlichem Vandalismus gegeben, bei denen Skulpturen von herumgeisternden – und möglicherweise nicht mehr ganz nüchternen – Nachtschwärmern mutwillig ‹attackiert› wurden.

Judoclub Tadashi Goldach bewacht Skulpturen

Letzteres mag überraschen: Denn die zum Schutz der Kunstwerke ergriffenen Massnahmen wurden in den letzten Jahren beständig erhöht. So ersetzte man die früheren, einfachen Bandabschrankungen vor einem guten Jahrzehnt durch dichte Schafzäune (Hunde seien gerne unter den Bändern hindurchgeschlüpft, um dann ihre nicht ganz kunstgemässen Spuren auf den Bildern zu hinterlassen).

Auch haben die Sandmonumente mittlerweile eine eigene Leibgarde, die in Sommernächten über die Werke wacht: Die Organisatoren beauftragten Mitglieder des Judoklubs Tadashi Goldach, oben besagte Nachtschwärmer in Zukunft von den Skulpturen fern zu halten. Wer also nicht von einem geübten Judoka über die Schulter geworfen werden möchte, sollte das Reiten auf Nilpferden und dergleichen fortan besser unterlassen…