Sandskulpturen-Festival Sandige Kunstwerke nehmen Formen an: Künstler arbeiten noch bis Samstag an den Skulpturen Noch bis Samstagnachmittag sind Carver aus acht Nationen am 24. Internationalen Sandskulpturen-Festival in Rorschach mit dem Bau ihrer Skulpturen beschäftigt.

Auf der Arionwiese in Rorschach läuft das Sandskulpturen-Festival. Bis Samstag sind die Teams bei der Arbeit zu sehen. Bild: Rudolf Hirtl

«Rain does no harm, Regen schadet nicht» - so die Vorgabe des Künstlerischen Leiters Urs Koller beim Internationalen Sandskulpturen-Festival in Rorschach. Was die Teams zu diesem Thema aus dem Sand zaubern, kann sich schon vor der Prämierung mehr als nur sehen lassen.

Minispachteln sind beim Gestalten der Skulpturen unerlässlich. Bild: Rudolf Hirtl

Die teilweise erst aus den Holzschalungen ragenden Figuren lassen bereits erahnen, dass die Jury am Samstagnachmittag keine leichte Aufgabe haben wird, unter den gleichwertigen Kunstwerken ein Sieger-Team zu bestimmen.

Touristen kommen zu Hunderten auf die Arionwiese

Perfektionisten sind sie alle, die Sandkünstler auf der Arionwiese. Die acht Teams haben bereits einiges an Knochenarbeit verrichtet, stundenlang Sand geschaufelt, zum Teil meterhoch aufgetürmt und in Holzverschalungen gepresst.

Auch Blasröhrchenh kommen zum Einsatz. Bild: Rudolf Hirtl

Das Sandskulpturen-Festival ist längst mehr als eine regionale Attraktion. Das Spektakel lässt die Touristen zu Hunderten auf die Arionwiese strömen. Sie kommen nicht nur aus weiten Teilen der Schweiz, sondern auch aus dem angrenzenden Ausland, wo sich der Anlass schnell herumspricht. Den typischen «Sandtouristen» gibt es nicht. Alte und Junge, Velotouristen, Firmenvertreter und Schulklassen - alle sind gleichermassen fasziniert davon, was allein mit Sand und Wasser möglich ist.

Die Holländerin Edith Stijger bei der Feinarbeit mit dem Pinsel. Bild: Rudolf Hirtl