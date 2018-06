Sana Fürstenland: Der Neubau bleibt blockiert Eine Einsprache verzögert den Neubau der Sana Fürstenland. Vertreter, Befürworter und Kritiker sprachen an einem Informationsanlass über eine ungewisse Zukunft, Eigeninteressen und familiäre Verstrickungen. Noemi Heule

100 Pflegebetten und 25 Alterswohnungen verteilt auf zwei Gebäudeteile. So soll der Neubau der Sana Fürstenland dereinst aussehen. Wann gebaut werden kann, bleibt allerdings ungewiss. (Visualisierung: PD)

Stillstand. Der Status quo der Sana Fürstenland lässt sich in diesem einen Wort umschreiben. Zumindest fiel es an der Informationsveranstaltung der CVP in jeder zweiten Wortmeldung aus den Zuhörerrängen. Die einen wollten den Stillstand überwinden, die anderen dazu nutzen, das Projekt zu überdenken.



Vor über einem Jahr enthüllte die Sana Fürstenland ihre Pläne für ein Wohn- und Altersheim auf dem Andreasgelände. Nun, über ein Jahr später, hätte das Projekt kurz vor Baustart stehen sollen. Hätte. Denn es kam anders. Es kam zum Stillstand. Grund dafür ist eine Einsprache, die von der Stadt abgewiesen wurde. Doch der Einsprecher, Anwohner und ehemalige Präsident der Ortsbürgergemeinde, Alex K. Fürer, legte Rekurs ein. Dieser ist beim kantonalen Baudepartement hängig. Statt wie geplant mit dem Bau zu beginnen, wird im Sommer der Entscheid der Instanz erwartet.

Eine IG hat sich formiert

Während Architekt Bernhard Flühler vor einem Jahr im Andreassaal den Gestaltungsplan enthüllte, konnte er nun gleicherorts Details preisgeben. Es ging um die Materialwahl in den Zimmern, die Gestaltung der Flure, Gärten und Aufenthaltsräume. Um Holztäferungen, Verputze oder Steinböden. 100 Betten und 25 Alterswohnungen soll das Heim dereinst umfassen.

«Das Projekt ist überdimensioniert»

Diese Kritik kam von Marius Thürlimann, der sich als Vertreter der IG optimiertes Pflegeheim vorstellte. In aller Stille sei die IG Anfang Jahr gegründet worden mit dem Ziel, das Projekt zu überdenken. Dazu sei der jetzige Zeitpunkt, der Stillstand, ideal. «Es gibt bereits leere Pflegebetten in Gossau», begründet er.Die Zahl der Pflegeplätze verändere sich mit dem Neubau nicht, entgegnete Kathrin Hilber, Verwaltungsratspräsidentin der Sana Fürstenland. Stadträtin Helen Alder pflichtete ihr bei. Zwar sprach sie vor Kurzem in dieser Zeitung von einem leichten Überangebot an Pflegeplätzen in Gossau. Dennoch: «Der Bedarf wird steigen.»



Derzeit sind die Pflegeplätze auf zwei Altersheime verteilt. Zwei Heime, zwei Gegensätze: Das «Espel» am grünen Stadtrand und das Betagtenzentrum Schwalbe im Zentrum. Das eine war seit jeher städtisch, das andere entstand aus einem Zweckverband aus fünf Gemeinden. Sie beide bilden nun, auch ohne Neubau, die Sana Fürstenland AG. An ihrer Spitze steht Geschäftsführerin Ursina Girsberger.

Altes reparieren, statt Neues bauen

Vor einem Jahr trat sie die schwierige Aufgabe an, beide Kulturen zu vereinen. Doch statt mit personellen Differenzen kämpft sie vor allem mit einer veralteten Infrastruktur, wie sie in ihrem Referat ausführte. «In den letzten Jahren wurde wenig investiert.» Die Wasserleitungen seien alt, genauso die Heizungen. Und die Zimmer entsprächen nicht mehr den kantonalen Richtlinien. Da sich der Baustart nach hinten verschiebt, muss die Infrastruktur länger als geplant Genüge tun. Reparaturen an den beiden Häusern trieben denn auch die Kosten in die Höhe. Laut Finanzbericht einer der Hauptgründe, weshalb die Erfolgsrechnung 2017 mit einem Fehlbetrag von 93000 Franken abschloss.



Die Zusammenführung der beiden Betriebe, die Detailplanung des Neubaus, diese Arbeiten schreiten voran, auch wenn der Neubau stagniert. Kathrin Hilber möchte denn auch nicht von Stillstand sprechen:

«Wir warten nicht ab, sondern konzentrieren uns auf die Vorbereitungen.»

Es ist das Einzige, was die Sana Fürstenland beeinflussen kann, was nicht in den Händen von Einsprecher Alex K. Fürer liegt. Sollte er bis vor Bundesgericht gelangen, ist eine mehrjährige Wartezeit programmiert.