Sana Fürstenland AG Aus gesundheitlichen Gründen: Verwaltungsratspräsident Urs Blaser nimmt Auszeit Urs Blaser legt seine Aufgabe als Verwaltungsratspräsident der Gossauer Sana Fürstenland AG aus gesundheitlichen Gründen für voraussichtlich zwei bis drei Monate nieder. Vorübergehend übernimmt Verwaltungsrätin Helen Alder Frey seine Aufgaben.

Urs Blaser nimmt sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit. Bild: Arthur Gamsa

(red.) Wie es in einer Mitteilung heisst, habe Urs Blaser die Aktionärsgemeinden, den Verwaltungsrat, das Kader und die Mitarbeitenden der Sana Fürstenland AG informiert, dass er aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nehmen müsse. Anfangs Jahr habe er wegen Ermüdungserscheinungen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Dieser Schritt falle ihm ausserordentlich schwer, heisst es im Communiqué weiter, zumal sich die Sana Fürstenland AG in einer herausfordernden Phase befinde.

Seine Gesundheit lasse aber keine andere Lösung zu. Laut der Sana Fürstenland hat der Verwaltungsrat am vergangenen Freitag beschlossen, dass Verwaltungsrätin Helen Alder Frey vorübergehend die Aufgaben von Urs Blaser übernimmt. Damit sei eine übergangslose Weiterführung der laufenden Geschäfte sichergestellt.

Urs Blaser habe die Ergänzung des Verwaltungsrates bereits einleiten können, so dass der personelle Neustart ohne Verzögerung angegangen werden könne. Die ausserordentliche Generalversammlung für die Ergänzung des Verwaltungsrates ist für Ende März vorgesehen. In einer persönlichen Stellungnahme ergänzt Urs Blaser, dass er seine Belastungssituation lange Zeit nicht ernst genommen habe. Urs Blaser bedauert die eingetretene Situation sehr, bittet aber um Verständnis, dass er sich nun die nötige Zeit zur Erholung nehmen wird.

Gossauer Stadtrat zufrieden mit Übergangslösung

Der Stadtrat Gossau bedauert die gesundheitliche Situation von Urs Blaser und wünscht ihm rasche Erholung. Das schreibt das Gremium in einer Mitteilung. Der Rat begrüsse es, dass Helen Alder vorübergehend die Aufgaben des Verwaltungsratspräsidenten der Sana Fürstenland AG übernehme. Als Vertreterin der Hauptaktionärin Stadt Gossau ist sie seit vier Jahren Mitglied des Verwaltungsrates. Damit bringe sie das notwendige Wissen mit um den Ausfall von Urs Blaser überbrücken zu können.

Bei der Sana Fürstenland AG stehe die Wahl von neuen Mitgliedern des Verwaltungsrates bevor. Dringendste Aufgabe des neu zusammengesetzten Verwaltungsrates werde es sein, sich in die Dossiers einzuarbeiten. Dazu gehöre auch das Neubauprojekt Alterszentrum Fürstenland. «Der Stadtrat ist zuversichtlich, dass die Projektunterlagen in den nächsten Monaten gemeinsam bereinigt werden können», heisst es in der Mitteilung weiter. So würde die Stadt die weiteren Schritte bald einleiten können.