Salzkorn Wunder der Natur: Tarnkappenkleinhirn Seit dem Cupfinal im Berner Wankdorfstadion ist klar: Auch im Kunstrasen leben Schädlinge.

Immer wieder gibt es sie – die Wunder der Natur. Seit Sonntag ist bewiesen: Auch im Kunstrasen leben Schädlinge. Unmittelbar nach dem Abpfiff des Cupfinals im Berner Wankdorfstadion waren sie gut zu erkennen. Ihr leicht gebückter Gang und ihre doppelte Faustballung erinnern an Primaten. Ob sie Fell oder Haut haben, ist nicht restlos geklärt. Denn geschickt tarnen sie ihr Gesicht mit Kappen. Ein Indiz für ihre Herkunft ist die Farbe: Grünweiss deutet auf St. Gallen hin. Vermutlich irgendwann verschleppt, das soll’s geben.

Das knappe Dutzend Schädlinge, die aus dem FC-St. Gallen-Sektor den Kunstrasen stürmten, um den Tessinern die Party zu vergiften, werden die Ostschweizer Plage von Bern genannt. Was brachte sie derart in Rage? Der Mann an der Pfeife machte keine groben Fehler, Alkohol gab es bis zum Abwinken, und Lugano gewann so etwas von verdient. Es gab keinen Anlass, um in heilloser Überforderung durchzudrehen und das Ansehen der Ostschweiz zu beschädigen. Artenschutz fürs Tarnkappenkleinhirn? Lieber nicht.