gastronomie «Ein unfassbares Glücksgefühl»: Best of Swiss Gastro kürt Michael Vogt mit der Hinterhofmetzgerei Staad zum Gesamtsieger des Jahres

Best of Swiss Gastro hat am Montagabend im Zirkuszelt von «Circus Ohlala» die besten Schweizer Gastronomiebetriebe ausgezeichnet. Michael Vogt konnte sich mit der Hinterhofmetzgerei Staad den Gesamtsieg des Abends sichern. Dabei war er nicht der einzige Ostschweizer, der gepunktet hat.