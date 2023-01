Salzkorn «So a Kreuz, nomoi Feuz» Schade: Den Österreichern gehen die Spitzenskirennfahrer aus.

«So ein Jammer, wieder Klammer»: So klagten wir Schweizer in den 1970er-Jahren vor den Fernsehgeräten, als der Österreicher Franz Klammer eine Abfahrt nach der anderen für sich entschied und 1976 an den Olympischen Spielen in Innsbruck die Goldmedaille gewann - ausgerechnet vor Titelverteidiger Bernhard Russi. Noch immer behaupten böse Schweizer Zungen, der olympische Kurs sei für Klammer ausgesteckt worden. Who knows?

Das Pistenduell Schweiz-Österreich, Klammer gegen Russi, Moser-Pröll gegen Nadig - spannend, aufgeladen, unvergesslich! Es ist eine innige Hassliebe, die schon eine halbe Ewigkeit dauert, aber jetzt zu Ende gehen scheint. Nicht wegen der aktuellen Schneemangellage.

Nein. Den Österreichern gehen die Spitzenfahrerinnen und Spitzenfahrer aus. Der Vorsprung der führenden Schweiz auf Österreich in der FIS-Weltcup-Nationenwertung beträgt aktuell rund 1500 Punkte. Unaufholbar. Es hallt bald weinerlich rüber von Kitzbühel über den Arlberg und den Rhein: «So a Kreuz, nomoi Feuz.»