Salzkorn Saures zur Hochzeit Beim Schenken lauern einige Fettnäpfchen.

Illustration: Corinne Bromundt

Manche Geschenke fühlen sich an wie ein kalter Waschlappen, der einem aus dem Hinterhalt ins Gesicht geklatscht wird. Eine solche Bescherung erhielt die Schreibende kürzlich zur Hochzeit von ihrer jüngeren Schwester. Das Verhältnis ist schon länger getrübt, aber damit hatte man dann doch nicht gerechnet. Die Schwester war auch noch stolz auf ihre Geste und glaubte, sie sei originell. «Hast du mein Geschenk schon geöffnet?», fragte sie lächelnd.

In der Tüte befand sich eine kleine Flasche Kirschessig. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass mit ihr nicht gut Kirschen essen ist, Essig trinken aber schon? Feinschmeckerinnen nutzen Essig neuerdings nicht nur für Dressings, sondern trinken ihn auch zum Apéro. Auf Schloss Salenegg in Maienfeld etwa kann man verschiedene Sorten degustieren, mit Quitte, Zwetschge, Safran, Bärlauch und Boskop. Liebhaber schwärmen vom Reiz des Süss-Sauren. Es heisst ja, sauer mache lustig. Der Braut war trotzdem nicht zum Lachen zumute. Prost!