Salzkorn Wir feiern ein Pfützen-Openair In der Stadt St.Gallen wird auf jedem grünen Fleck ein Festival veranstaltet - ohne Rücksicht auf Verluste. Was, wenn die letzten Naturparadiese heruntergefeiert sind?

Illustration: Corinne Bromundt

Seit 1980 wurden in der Stadt St.Gallen fast 400 Fussballfelder verbaut. Jeder kleine grüne Fleck, den es noch hat, muss sofort freizeitlich erschlossen, bespielt und bespasst werden. Fuchs, Reh und Specht ist der Dichtestress egal. Sie freuen sich über die Unterhaltung, weil ihnen sonst ja sowieso langweilig ist. Es könne eigentlich nicht genug Festivals geben, sagte Kulturfestival-Veranstalter Lukas Hofstetter kürzlich.

Am Open Air St.Gallen fallen die feierwütigen Horden über das Sittertobel her, bis kein Kraut mehr wächst und der letzte Schmetterling davon geflattert ist.​​​​​​​ Im September steht das Weihern Openair an. Man wundert sich, dass es noch kein Gübsensee-Festival gibt und kein Open Air am Wenigerweier.

Und was, wenn die letzten Weiher versickert und heruntergefeiert sind? Dann hoffen wir auf Regen. Wenn sich dann allenfalls ein paar kostbare Pfützen bilden, dann lasst uns so schnell möglich dorthin pilgern und ein kleines Pfützen-Openair feiern. Bevor alles wieder in der sengenden Hitze verdunstet.