Salzkorn «La Lollo» will in Italiens Politik Mit 95 ist man nicht zu alt, Verantwortung zu übernehmen.

«Kinder an die Macht»: das ist der Titel eines Liedes, das der deutsche Musiker Herbert Grönemeyer anno 1986 komponierte. «Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht was sie tun», sang Grönemeyer. Dieses Lied wurde, so scheint es zumindest, nie ins Italienische übersetzt.

Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. September in Italien kandidiert Gina Lollobrigida. Die ehemalige Schönheitskönigin (Miss Roma), Filmschauspielerin (Notre-Dame de Paris) und Fotografin bewirbt sich für den Senat. «La Lollo», wie sie in Italien liebevoll genannt wird, ist kein Kind mehr. Mit 95 Jahren ist sie eine Greisin. Seit kurzem hat sie einen Vormund, der ihr Vermögen verwaltet. Ihr Geisteszustand war in den italienischen Gazetten ohne Rücksicht breitgetreten worden. Ein politisches Programm hat «La Lollo» nicht. Sie bleibt diffus.

Der italienische Senat tagt im Palazzo Madama in Rom. Der Bau eines Kinderspielplatzes dort ist kein Thema. Vielmehr sollte über das Anlegen eines Demenzgartens nachgedacht werden.