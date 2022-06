Salzkorn Indianer auf dem Lisengrat Der Alpstein und seine Sensationen.

Hoppla Schorsch. Eine Frau glaubt, im Alpstein eine fleischfressende Pflanze aus Südamerika entdeckt zu haben. Mit Hilfe einer App auf dem Handy will sie die Blume identifiziert haben. Demnach handelte es sich um den mittleren Sonnentau. Eine Sensation! Bis ein Experte des Botanischen Gartens St. Gallen richtigstellt: Bei der Pflanze handelt es sich um den rundblättrigen Sonnentau, der in Schweizer Hochmooren vorkommt. Aus der Alpstein-Sensation wird im Nu ein Facebook-Fake. Die Frau hatte ihren Fund voller Stolz in den sozialen Medien verbreitet. Pech.

Wir warten auf die nächste Sensationsmeldung aus dem Alpstein. Irgendwann wird ein Wanderer mit einer App eine grosse Amsel als südamerikanischen Kondor identifizieren. Die Vogelwarte stellt es dann schon richtig.

Wenn ein dahergelaufener Tourist demnächst vermeldet, er habe auf dem Lisengrat ein indigenes Volk entdeckt, aber keine App zur Identifikation auf dem Handy, brauchen wir keine Ethnologen. Der Fall ist klar. Es waren Nacktwanderer mit Sonnenbrand.