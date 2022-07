Salzkorn Ich möchte ein Eisbär sein Die Schweiz hat keinen nationalen Hitzemassnahmenplan. Wir müssen uns selber helfen.

Das Quecksilber des Thermometers steigt in diesen Tagen auf über 30 Grad Celsius. Und ausgerechnet jetzt erreicht uns folgende Nachricht: Die Schweiz hat keinen nationalen Hitzemassnahmenplan. Beim Bundesamt für Gesundheit heisst es derweil, solche Pläne fielen in die Zuständigkeit der Kantone. Dabei hätten wir uns gewünscht, Bundesrat Alain Berset stünde uns in der Hitzewelle bei, wie er es in der Pandemie getan hatte, mit regelmässigen TV-Auftritten.

Bundesrat Berset ist entschuldigt. Er hat momentan ganz andere Sorgen. Seine fliegerischen Qualitäten sind nicht über alle Zweifel erhaben, zudem soll es in seinem Departement zu Indiskretionen gekommen sein; es laufen Untersuchungen. Und die kantonalen Gesundheitsdirektoren, was dürfen wir von ihnen erwarten? Es sind Ferien ...

Wir müssen uns selber helfen. Hitzetipp aus der Ostschweiz: die Rakete, Glacé-Dauerbrenner von 1969 aus Rorschach. Und etwas Cooles aus dem Kanton Bern: ein Song der Band Grauzone mit dem Refrain «Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar».