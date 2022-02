Salzkorn Fliegen ist ein Menschenrecht Einmal im Leben sollte man auf Mauritius mit den Delfinen schwimmen und fürs Weihnachtsshopping nach Manhattan.

Illustration: Corinne Bromundt

Die Schweden haben nicht nur das Wort «flygskam» erfunden, die «Flugscham». Sie raten auch zu «tågskryt», dem «Zugstolz». Kondensstreifen am Horizont beweisen aber: es sind wieder massenhaft Flugzeuge unterwegs. Schweizer Flughäfen und die Swiss verzeichnen eine Zunahme von sogenannten «Bird-Strikes» – Zusammenstössen von Vogelschwärmen und Flugzeugen –, weil sich die Tiere in der Pandemie an den flugzeugleeren Raum gewöhnt haben.

Doch es scheint ein Menschenrecht darauf zu geben, mit dem Billigflieger Ferien auf Mallorca zu machen oder sich auf den Malediven einen Sonnenbrand zu holen. Fliegen ist für den privilegierten Weltbürger einfach notwendig. Es ist ja auch hochgradig wichtig zu verstehen, wie kühl es morgens in der Wüste Gobi ist, und wie die Dinge so laufen im vietnamesischen Hinterland.

Sogar Leute, die bio einkaufen und «bewusst» leben, buchen den nächsten Trip nach Indien. Sie finden: «Alle anderen fliegen ja auch. Warum sollte ich verzichten?» Die Flugscham hat sich verflüchtigt wie der Kondensstreifen am Horizont.