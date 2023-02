Salzkorn Fade Tropfen Die Leute trinken mehr Hahnenwasser als früher - zum Leidwesen der Wirte auch im Restaurant. Im Grand Resort Bad Ragaz macht man aus der Not eine Tugend.

Illustration: Corinne Bromundt

Zu Hause fliesst es fast umsonst aus dem Hahnen, auswärts kann es kosten. Viele bestellen in der Beiz bloss ein Leitungswasser - und beschweren sich, wenn das Hahnenburger in Rechnung gestellt wird. Die Gäste trinken weniger, die Umsätze sinken - darum musste der «Hirschen» in St.Fiden vor drei Monaten schliessen. Die Wirtin berichtete von knausrigen Gästen, die den ganzen Abend am gleichen Getränk nippten.

Mit allen Wassern gewaschen sind die Gastronomen des Grand Resort Bad Ragaz. Dort wird Wasser zum potenten Wunderelixier hochstilisiert. Auf der hauseigenen Wasserkarte stehen rund 25 Sorten. Eine Wassersommelière berät beim Mineralwasser, als gehe es um die Wahl eines edlen Tropfens. Wasser schmeckt zwar fad, macht auch nicht gesellig – dafür riskiert man keinen Kontrollverlust. «Eine Gesellschaft voller Wassertrinker, die auf Nummer sicher gehen, hat mich nie interessiert» sagte Filmemacher Leander Haussmann kürzlich in der «Zeit». Die meisten Wirtinnen und Wirte werden ihm wohl beipflichten.