Salzkorn Dieses Wetter! Seebuben-Regel besagt: Im August wird's allmählich milder.

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Wenn unsere Landwirte klagen, sie litten unter den anhaltenden Regenfällen, ist das nachvollziehbar: Ihr Gemüse droht abzusaufen und sie bringen das Futtergras nicht trocken ins Silo. Für die Bauern ist das Wetter zentrales Element ihres Einkommens – existenzieller sind nur die Direktzahlungen des Bundes.

Lächerlich wird es hingegen, wenn nicht agraraffine Zeitgenossinnen und Zeitgenossen chronisch laut über die aktuelle Wetterlage jammern. Das sei kein richtiger Frühling, hört man allenthalben. Was sind das für Probleme? Angesichts der Dürre in Spanien ist es banal, wenn es hier zum Start der Badesaison 12 Grad hat. Es ist auch absolut unwesentlich, dass die Kinder bis anhin noch nicht in kurzen Hosen zur Schule gehen konnten. Das Wetter macht Kapriolen. Damit müssen wir leben.

Dennoch: Eine uralte Seebuben-Regel macht grosse Hoffnung für diesen Sommer. Sie geht so: Wenn im Mai der See nicht ladet zum Bade, ist im Juni die Sonne sich auch zu schade; im Juli stürmt es noch viel wilder, doch im August wird’s allmählich milder.