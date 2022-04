Salzkorn Die FCSG-Gemeinde wandert nach Bern In grünweissen Pelerinen an den Cupfinal und wieder zurück.

Online - Leben - Kolumnen - Salzkorn

Jetzt gebe es eine Völkerwanderung. Das sagte Matthias Hüppi, Präsident des FC St. Gallen, ins Mikrofon eines FM1-Reporters, nachdem sich die Mannschaft im Cup-Halbfinal gegen Yverdon durchgesetzt hatte. Weshalb die Anhänger zum Final nach Bern wandern sollen und nicht fahren dürfen, hat rein gar nichts mit den Vorfällen vom Ostermontag zu tun, als Fans im Extrazug der SBB bei Luzern die Notbremse zogen. Es geht Hüppi ums nachhaltige Erlebnis.

An den Details des Volksmarsches wird mit Hochdruck gearbeitet. Doch bereits ist durchgesickert: Abmarsch ist am 11. Mai beim Kybunpark. Vier Tage sollten reichen. Festes Schuhwerk (ohne Stollen) ist Pflicht. 15000 Pelerinen in Grün-Weiss gehen morgen in die Produktion. Als Proviant (Hin- und Rückweg) werden pro Teilnehmer vier Paar Olma-Bratwürste, acht Pürli und acht Liter Schützengarten empfohlen, im Minimum. Die geplante Rückkehr der Karawane in St. Gallen ist am 19. Mai am Abend. Gewinnt der FC St. Gallen den Cup nach 1969 zum zweiten Mal, ist eine Verlängerung angezeigt.