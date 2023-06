Salzkorn Die Dauerwelle ist kulturelle Aneignung Wuschelköpfe sind im Trend. Wir machen wieder den Pudel.

Die Dauerwelle hat gerade Oberwasser. Auch Männer machen heute wieder den Pudel – entweder als Komplettwuschelkopf oder mit krausem Oberkopf über glatt rasierten Schläfen. Beides sieht obertrendy aus. Bald sind Männer mit glattem Haar von gestern – wie in den 1980er-Jahren, als Lockenkopf Rudi Völler für Deutschland Tore schoss und David Hasselhoff mit krausem Haar auf Kopf und Brust als Mitch Buchannon in «Baywatch» in die Fluten sprang und Menschenleben rettete.

Modetrends kommen und gehen. Doch die Zeiten ändern sich. Wir erinnern uns an ein Konzert der Schweizer Reggae-Band Lauwarm letzten Sommer in Bern. Weil Lauwarm-Musiker blonde Dreadlocks trugen, war das links-alternative Publikum in der Brasserie Lorraine arg irritiert. Konzertabbruch.

Wichtig ist: Heute muss alles seine politische Korrektheit haben. Darum wird es wohl nicht lange dauern, bis die ersten Dauerwellenträger an den Pranger gestellt und der kulturellen Aneignung bezichtigt werden. Sollen gefälligst glatte Haare tragen!