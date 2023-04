Salzkorn Süsse Erdbeerlust mit bitteren Folgen Wer nicht warten kann, bis die heimischen Erdbeeren reif sind, wirkt an der Zerstörung eines spanischen Feuchtgebiets mit.

Illustration: Corinne Bromundt

Oups, wir haben es wieder getan. Eine Erdbeere in Schlagrahm getaucht und reingebissen ins saftige Rot. Denn sie lachen einen in der Obstauslage so schön an, verführerisch rot glänzend. Duften nach Sommer und Sonne. Ob im Glace, auf der Torte thronend oder als Konfitüre – süsse Früchtchen wollen wir haben in der Blütezeit der Ungeduld. Jetzt sofort.

Ein harmloses Vergnügen? Mitnichten. Die in Zellophan eingeschweissten Früchte reisen nicht nur 3000 Kilometer, um die hiesigen Supermärkte zu überschwemmen. Sie kommen aus einem Gebiet in Not. Spanische Erdbeer- und Himbeerzüchter graben dem Nationalpark Doñana das Wasser ab. Es hat über 1000 illegale Brunnen. Das Gebiet trocknet aus, Tierarten verschwinden. Wer nicht warten kann, bis Mitte Mai die heimischen Erdbeeren reif sind, wirkt also an der Zerstörung eines der grössten Feuchtgebiete Europas mit. Macht ja nix. Die neu gewonnene Wüstenlandschaft könnte man umnutzen, um ein grosses Solarkraftwerk zu installieren. Uns fällt doch immer wieder etwas Schlaues ein. Sind wir nicht brillant?