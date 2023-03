Thurgau Wegen Unterstützung von Staatsfeinden: Grazer Gericht bestätigt Geldstrafe für den Thurgauer Unternehmer Daniel Model – und senkt sie auf 1 Million Euro

Die Geld- und bedingte Haftstrafe gegen den Thurgauer Unternehmer Daniel Model wurde am Dienstag vom Oberlandesgericht Graz bestätigt. Er hatte in Müllheim eine Verbindung beherbergt, die in Österreich als staatsfeindlich gilt. Ausserdem hatte er selber eine Funktion als «Friedensrichter» ausgeübt.