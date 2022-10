Salzkorn Das unsichtbare Schwein Schweine sind gern gesehene Gäste: Als rosige Ferkelchen in bundesrätlicher Umarmung oder beim Säulirennen an der Olma. Bei der Fleischproduktion schaut man hingegen lieber weg.

Illustration: Corinne Bromundt

Vom Schweinehund bis zur Rampensau: Der Mensch hat eine zwiespältige Beziehung zum Schwein. Er bringt es mit Faulheit, Dreck, Völlerei und sexueller Zügellosigkeit in Verbindung. Ferkel haben aber auch einen Jöh-Faktor. Siehe Olma-Säulirennen, wo niedliche Schweinchen durch die Arena galoppieren – ein Publikumshit.

Sauglatt ist es auch, wenn ein Ferkel bei der Eröffnung der Messe einen Bundesrat anseichen darf. Weniger privilegiert sind die restlichen 1,4 Millionen Schweine, die in der Schweiz unsichtbar in Mastbetrieben leben. Während Kühe und Schafe an die frische Luft dürfen, wird das Schwein weggesperrt. Sauen kommen in Betonbuchten zur Welt und können nicht nach draussen. «Wenn die Ställe Glaswände ­hätten, wären alle Menschen ­Veganer», glaubt die deutsch-türkische Philosophin Hilal Sezgin.

Schweine haben eine Lebenserwartung von zwölf Jahren. Nach einem halben Jahr werden sie jedoch geschlachtet. Dann kommen sie ihrer Bestimmung nach: zu einer Olma-Bratwurst zu werden. En Guete.