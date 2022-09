Salzkorn Dank Klimawandel: Neue Spielräume für Spekulanten am Bodensee Wenn der Bodensee austrocknet, entsteht neues Bauland.

Illustration: Corinne Bromundt

Der Untersee hat kaum noch Wasser, der Alte Rhein ist für Schiffe nicht mehr befahrbar. Der Bodensee trocknet langsam, aber sicher aus. Kein Grund zur Sorge. Die Immobilienmakler reiben sich jetzt schon die Hände. Und mancher Gemeindepräsident hat Dollarzeichen in den Augen, wenn er an das attraktive neue Bauland denkt, das in den nächsten Jahren direkt am Wasser entstehen wird – dem Klimawandel sei Dank.

Weniger amüsiert sind Villenbesitzerinnen mit Seeanstoss, wenn ihnen demnächst eine neue Villa vor die Nase gebaut wird und ihr exklusiver Seeblick weg ist.

Ein weiterer schöner Nebeneffekt der Bodenseeaustrocknung ist, dass Rorschach, Arbon, Romanshorn, Kreuzlingen und weitere Seegemeinden mit Friedrichshafen, Lindau und Bregenz zu einer grenzüberschreitenden Megacity zusammenwachsen. Die Stadt St.Gallen wird wohl an Bedeutung verlieren. Wer braucht dann noch einen See? Blöd nur, wenn’s nichts mehr zu trinken gibt.