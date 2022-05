Salzkorn Befreit die Nippel! Schwimmen ist schöner ohne Bikini: Eine Politikerin fordert einen Oben-ohne-Freipass in der Badi.

Illustration: Corinne Bromundt

In der deutschen Stadt Göttingen entfällt seit Kurzem die Pflicht, in der Badi ein Oberteil zu tragen – für alle Menschen. SP-Politikerin Tamara Funiciello will den Oben-ohne-Freipass nun auch in der Schweiz. Nach der Devise: Wenn Männer sich an entblössten Brüsten stören, ist das ihr Problem. Es ist aber eher zu befürchten, dass Frauen ihren Busen wegen der Gaffer schnell wieder einpacken.

Warum ist ein nackter Männeroberkörper okay, nackte Brüste aber nicht? Was würden Männer wohl sagen zu einer Oberteilpflicht für alle in der Badi? Aktivistinnen und Aktivisten fordern Geschlechtergerechtigkeit und die Entsexualisierung des weiblichen Körpers. In Berlin gab es im Sommer 2021 eine Velo-Demo mit dem Motto: «No Nipple is free until all Nipples are free!»

Eine guter Ansatz. Schwimmen ist schöner ohne Oberteil, das an der Brust klebt. Und im gleichen Zug könnte man gleich noch das unschöne Wort «Brustwarze» abschaffen. Wie wär’s mit Brustknospe?