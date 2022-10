Salzkorn Auch wenn niemand danach gefragt hat: «Ich stehe nicht zur Verfügung» Wer sich frühzeitig aus dem (Wahl-)Rennen nimmt, schafft Klarheit - immerhin das.

Bundesrat Ueli Maurer geht. Und auch der dienstälteste Bundesparlamentarier, der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner, tritt im Dezember zurück. Kaum ist ihr politisches Schaffen in den Medien gewürdigt und eingeordnet worden, beginnt sich das Karussell um die Nachfolge zu drehen. Das war bei Maurer so, und das ist bei Rechsteiner nicht anders. Das Tempo ist enorm.

Beide haben in den Wandelhallen des Bundeshauses grosse Fussabdrücke hinterlassen. Ihre Nachfolgerinnen oder Nachfolger werden daran gemessen. Darum schaffen es auch nur die Allerbesten in die Anwärterschaft, keine Frage. Nur wenige Politikerinnen und Politiker erfüllen das Anforderungsprofil eines Bundesrats oder einer Ständerätin mit dem Format Maurers oder Rechsteiners.

Am besten gefallen diejenigen möglichen Nachfolgerinnen und Nachfolger, die schon am Tag nach einem Rücktritt von sich aus mitteilen, sie stünden im Fall nicht zur Verfügung. In den meisten dieser Verlautbarungen fehlt eine wichtige Angabe, nämlich die, wer sie ermuntert hatte, zu kandidieren.