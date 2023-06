Salzkorn Alter SVP-Wein in neuen Schläuchen Die Schweizerische Volkspartei macht Wahlkampf à la USA.

Die SVP verkauft alten Wein in neuen Schläuchen. Mit ihrer Nachhaltigkeitsinitiative, die im ersten Moment nach bewusstem Umgang mit Ressourcen klingt, packt die Schweizerische Volkspartei rechtzeitig vor den eidgenössischen Wahlen ihr bewährtes Wahlkampfthema aus: die Überfremdung.

Bis ins Jahr 2050 darf die Schweiz nicht auf mehr als zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner wachsen. Wird die 10-Millionen-Grenze geknackt, muss die Schweiz gemäss Initiativtext rigoros handeln: Sie muss internationale Verträge kündigen, die das Bevölkerungswachstum fördern, etwa das Abkommen mit der Europäischen Union über die Personenfreizügigkeit.

Der Wahlkampfauftakt findet in der Arena der ZSC Lions statt – nach amerikanischem Vorbild. Wir freuen uns darauf, wie Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher aus dem Off ins Scheinwerferlicht tänzelt, zum Sound von Beatrice Egli, und dann, wenn alle Blicke auf sie gerichtet sind, rausposaunt: «Hey Dreamers, let’s make Switzerland more isolated again.»