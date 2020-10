Sabrina Egger-Liechti und Jasmin Oosthuysen gehen in Muolen Kopf an Kopf in den zweiten Wahlgang ums Schulpräsidium Je nach Wahlausgang steht Muolen schon vor Beginn der neuen Legislatur eine Ersatzwahl ins Haus. Bereits in stiller Wahl besetzt wurde hingegen der Sitz in der Geschäftsprüfungskommission, der im ersten Wahlgang wegen eines Missgeschicks leer geblieben war.

Jasmin Oosthuysen (SVP, links) und Sabrina Egger-Liechti (CVP) Bilder: Ralph Ribi (24. Juli 2020)

Auch im zweiten Wahlgang um das Muoler Schulratspräsidium kommt es am 29. November zum Duell zwischen Sabrina Egger-Liechti (CVP) und Jasmin Oosthuysen (SVP). Nur sechs Stimmen trennten die beiden Nachbarinnen im ersten Wahlgang: 255 wünschten sich Egger, 249 Oosthuysen.

Noch knapper war es bei der Wahl in den Gemeinderat, wo Egger mit 304 Stimmen hauchdünn wiedergewählt wurde. Oosthuysen übertraf das absolute Mehr von 301 Stimmen um eine einzige, schied aber trotzdem als überzählig aus.

Stefan Müller, parteilos. Melissa Müller

Währenddessen machte der parteilose Stefan Müller 430 Stimmen und zog damit mit dem besten Resultat aller Kandidierenden neu in den Gemeinderat ein.

Schon steht die erste Ersatzwahl im Raum

Mit der Kandidatur für beide Ämter wollten die Kandidatinnen sicherstellen, dass egal wie die Wahl ausgeht, kein Sitz vakant bleibt. Nun könnte je nach Wahlausgang bereits eine Ersatzwahl nötig werden, bevor die Legislatur überhaupt begonnen hat. Sollte nämlich Sabrina Egger zur Schulpräsidentin gewählt werden, wird ihr Sitz im Gemeinderat frei.

Jasmin Oosthuysen könnte dafür nicht einfach nachrutschen, obwohl sie im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht hat. Sie würde sich aber im Fall einer Niederlage in der Schulpräsidiumswahl auch für die Ersatzwahl in den Gemeinderat zur Verfügung stellen, erklärt sie auf Anfrage.

Die GPK in stiller Wahl komplettiert

Bereits besetzt ist der Sitz in der Geschäftsprüfungskommission, der im ersten Wahlgang nicht leer geblieben war. Die Einreichefrist für Wahlvorschläge für den zweiten Wahlgang ist am Freitagmittag abgelaufen. Die parteilose Nadja Inauen, Immobilienbewirtschafterin und Kauffrau, war einzige Interessentin für den Sitz und wurde still gewählt.

Im ersten Wahlgang hatte der Bisherige Thomas Rosenast von der FDP die Wahl nicht geschafft. Aufgrund eines «zeitlichen Missverständnisses» kam sein Wahlvorschlag zu spät, als dass es sein Name noch vorgedruckt auf den Wahlzettel geschafft hätte. Am Ende fehlten ihm 29 Stimmen. Mehrere Stimmbürger notierten zwar Rosenasts Name, vergassen aber das Kreuz, sagt Gemeindepräsident Bernhard Keller.