Stadthof Rorschach: Saalmieter sollen selber wirten Die Stadt Rorschach trennt im Stadthof den Saal vom Restaurant. Saalbenützer sollen die Gastronomie neu selber organisieren. Der Stadtrat schlägt auch für die Nutzung weiterer Räume der Stadt neue Regeln vor. Fritz Bichsel

Den Saal vermietet die Stadt neu selber. Das Restaurant Stadthof bleibt vorerst geschlossen. (Bild: Fritz Bichsel)

Der Stadtrat schlägt einen Wechsel punkto Stadthof vor: Neu soll die Stadt den Saal selber und wie eine Mehrzweckhalle betreiben. Es soll eine Trennung vom Restaurant erfolgen. Dies und Detailbestimmungen bis zu den Preisen sowie neue Regeln für die Nutzung von Räumen und Anlagen in allen Liegenschaften der Stadt unterbreitet der Rat der Bevölkerung. Einwohner, Vereine und weitere Organisationen können sich ab Montag dazu in der Vernehmlassung äussern. Die Unterlagen sind ab dann auf der Homepage der Stadt abrufbar. Vereine erhalten zudem ein Schreiben.

Wie viel kostet es, den Stadthofsaal zu benützen? Bis vor gut zwei Monaten galt: Je mehr Gastronomie bestellt wurde, desto tiefer war der Preis. Das Gastronomische lieferten die Wirte des «Stadthofs». Sie hatten das Restaurant und den Saal als Einheit gepachtet von der Stadt. Doch ein weiterer Versuch, den Betrieb in dieser Art zu retten, scheiterte. Auch Chandran Saravanamuthu («Sandro») von der Pizzeria Capri gab auf. Knapp zwei Jahre zuvor hatten Kettenmeyers als letzte Pächter über längere Zeit plötzlich aufgehört. Schon damals sagte Stadtpräsident Thomas Müller: «Der Betrieb ist so wohl nicht mehr möglich. Wir müssen prüfen, den Saal und das Restaurant zu trennen.» Denn schon vorher hatte es Defizite und mehrere Pächterwechsel gegeben.

Nun ist das Restaurant geschlossen, und den Saal vermietet die Stadt selber. Diese Aufgabe übernahm der Bereich Bau und Stadtentwicklung, wo die Fäden für städtische Liegenschaften zusammenlaufen. Weitere Stadtmitarbeiter stehen für den Betrieb im Einsatz. Von den Veranstaltern, die den ganzen Saal oder einen Teil reserviert hatten, sagten einzelne ab. Mit den anderen, «mehr als 90 Prozent», fand die Stadt nach Auskunft von Markus Fäh einzeln eine Lösung. Jetzt können Nutzer Catering von aussen beiziehen oder selber wirten.

Selber einrichten und wirten oder Dienste einkaufen

«Der Saalbetrieb war nach heutiger Beurteilung ein wirtschaftliches Hindernis für ein funktionierendes Restaurant», sagt der Stadtpräsident. Die Behörde liess deshalb durch den Bereich Bau und Stadtentwicklung unter Leitung von Markus Fäh Grundlagen erarbeiten: für getrennten Betrieb des Saals durch die Stadt selber und gleichzeitig für die Neuorganisation der Nutzung aller städtischen Liegenschaften (siehe Text unten). Ein Reglement legt die Grundsätze fest. Darüber werden nach der Vernehmlassung und der allfälligen Anpassung die Bürger im Referendumsverfahren entscheiden. Die Nutzung des Saals kostet neu immer eine Grundgebühr. Dabei werden drei Kategorien unterschieden: gemeinnützige Vereine der Region mit Fokus ihrer Tätigkeit auf Rorschach, weitere Nutzer ohne gewerbsmässigen Hintergrund und kommerzielle Nutzer. Entsprechend abgestuft beträgt der Grundpreis für eine Belegung zum Beispiel für den ganzen Saal samt Bühne 500, 700 oder 1050 Franken. Zusätzlich stellt die Stadt in Rechnung: die Nutzung weiterer Räume (wie dem Office), von Geräten sowie ihre Dienstleistungen. Zu letzteren gehört der Aufbau der Bestuhlung. Vereine und Veranstalter können wählen, ob sie selber einrichten und wirten oder Dienste bei Firmen und Stadt einkaufen.

Die Kombination von Saal und Restaurant war ab der Eröffnung des Stadthofs vor drei Jahrzehnten etliche Jahre finanziell ein Erfolg. Einige Vereine bedauerten jedoch, dass sie nicht selber wirten konnten und so die Finanzierung von Anlässen schwierig war. Nun die Gastronomie selber übernehmen, ist im Stadthofsaal eingeschränkter möglich als in gut ausgestatteten Mehrzweckhallen, weil er keine Küche hat. Dafür ist der Preis etwas tiefer als in solchen Hallen. Er ist so berechnet, dass die Kosten für Betrieb und Investitionen gedeckt sind, erklärt Markus Fäh.