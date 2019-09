Ruth Cozzio hört als Dirigentin bei der Buremusig Engelburg auf - die Nachfolgersuche gestaltet sich schwierig Ruth Cozzio gibt nach dreissig Jahren ihr Amt als Dirigentin bei der Buremusig Engelburg ab. Von der Musik aber hat sie nicht genug. Laura Widmer

Das Dirigieren hat sich Ruth Cozzio selber beigebracht. (Bild: Lisa Jenny)

«Eigentlich habe ich schon vor fünf oder sechs Jahren gesagt, dass ich aufhören möchte», erzählt Ruth Cozzio. Nun, nach 30 Jahren als Dirigentin bei der Buremusig Engelburg, ist es soweit. Trotzdem betont sie: «Ich habe nicht genug von der Musik». Vor 43 Jahren hat sie gemeinsam mit ihrem Bruder die Buremusig Engelburg gegründet. Die böhmisch-märische Blasmusik war damals in Mode, und schon ihre Mutter hörte die fröhliche Musik gerne. Eine Art Vorbild war Ernst Mosch, der häufig als König der Blasmusik bezeichnet wird.

«Das Wichtigste für mich ist, die Herzen des Publikums zu erreichen», sagt Ruth Cozzio. Das hat sie geschafft: In den vergangenen Jahren hat die Musikgruppe viele treue Anhänger gefunden, nicht nur in der Schweiz. Anfang der 2000er-Jahre ging die Buremusig auf Kanada-Tournee, um die 1.-August-Feier der Auslandschweizer musikalisch zu umrahmen.

In der Blasmusikszene ist Ruth Cozzio schweizweit bekannt: Sie ist eine der wenigen Frauen, die eine Gruppe leitet, und war mit ihren Gruppen schon mehrfach im Radio zu hören. Auch am vergangenen Montag wurde auf dem Volksmusiksender Radio Eviva ein Beitrag über sie ausgestrahlt. Trotzdem steht die Dirigentin nicht gern im Mittelpunkt.

Dirigieren hat sie sich selbst beigebracht

Ruth Cozzio ist als eines von sieben Kindern aufgewachsen. Die Familie ist musikalisch, alle lernen ein Instrument. Die 64-Jährige macht eine Lehre als Akkordeoninstruktorin, «vor hundert Jahren oder so», sagt sie und lacht. Die Klarinette und auch das Dirigieren hat sie sich selbst beigebracht. Die Leitung der Buremusig Engelburg übernahm sie eher zufällig, als der damalige Dirigent ins Ausland musste.

Der Erfolg gab ihr jedoch recht: Seit sie die Leitung übernahm, hat die Musikgruppe einige Preise eingeheimst. Noch hat die Buremusig keinen Nachfolger bestimmt. Die Suche gestaltet sich schwierig: Ruth Cozzio hat in den vergangenen dreissig Jahren unentgeltlich gearbeitet. Das wird beim Nachfolger voraussichtlich anders.

Cozzio wohnt in der Nähe des Bahnhofs Muolen, nur einen Katzensprung vom Café Mein’s entfernt. Bis im vergangenen November führte sie es unter dem Namen Kafi Marktstübli mit zwei ihrer Schwestern. «In den Jahren haben wir uns eine gute Stammkundschaft aufgebaut», sagt sie. Noch immer fühlt sie sich dort wie zu Hause, und grüsst alte Bekannte.

Das Marktstübli-Team wurde mit mehreren Aktionen bekannt. So trafen sie sich hier, um den längsten Schal der Welt zu häkeln oder die Oktopusse, die im Ostschweizer Kinderspital Frühgeburten ins Bettchen gelegt werden.

Künftig wird sie mehr Freizeit haben

Auch heute noch findet Ruth Cozzio Zeit für die Handarbeit, trotz ihrer Berufstätigkeit. Die Musikerin ist seit 2008 in verschiedenen Funktionen an der Musikschule in Gaiserwald tätig. Dort leitet sie auch das Volksmusik-Ensemble Potz Musig für Kinder. «Es ist am schönsten, mit Kindern zu arbeiten», sagt sie. Sie seien zwirblig und lebendig, viele Ideen kämen aus der Gruppe. Einen Tag in der Woche hütet sie in Degersheim ihre vier Enkel.

Ein Windstoss weht den Duft von frischem Heu an den Tisch, es ist einer der letzten Spätsommertage. Ruth Cozzio erzählt von der Freizeit, die sie künftig für sich hat, und auch einmal mit Faulenzen verbringen will. Langweilig werde es ihr aber nie, dafür habe sie einfach zu viel zu tun.